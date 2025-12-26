कॉफी बेचने का धांसू जुगाड़, लड़के ने रोड पर बना दिया माहौल, लेकिन लोगों को सताया ये डर

सर्दियों के मौसम में गर्म कॉफी किसे नहीं पसंद, लेकिन एक देसी कॉफी विक्रेता ने इसे बेचने का ऐसा अनोखा तरीका निकाला कि इंटरनेट दंग रह गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह युवक पूरी कॉफी शॉप अपने शरीर पर लटकाए हुए ग्राहकों को कॉफी सर्व करता नजर आ रहा है.

छाती पर टंगे सामान से बना रहा कॉफी

वीडियो में दिखता है कि युवक पेपर कप में सबसे पहले चीनी, दूध पाउडर और कॉफी डालता है. यह तो आम बात लग सकती है, लेकिन खास बात यह है कि सारे इंग्रीडिएंट्स और कप उसकी छाती पर बंधे बैग में लगे हुए हैं. उसके बैग में कई पॉकेट्स हैं, जिनमें अलग-अलग कंटेनर रखे गए हैं. साथ ही एक बड़ा इंसुलेटेड फ्लास्क उसके कंधे पर टंगा है, जिससे वह गर्म पानी निकालकर कॉफी तैयार करता है.

देखें VIDEO:

बिना दुकान, बिना परमिशन

कॉफी में गर्म पानी डालने के बाद वह हैंडहेल्ड फ्रॉदर से उसे अच्छी तरह मिक्स करता है, फिर ऊपर से चॉकलेट सिरप डालकर कॉफी को फाइनल टच देता है. इस जुगाड़ से न तो उसे किसी दुकान की ज़रूरत है और न ही ठेले की. लोग उसकी मेहनत और क्रिएटिव सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि कुछ यूज़र्स ने मज़ाक में लिखा कि 'मास्क पहन लेना, वरना एक छींक में टेस्ट बदल जाएगा.'

'जहां चाह, वहां राह'

कमेंट सेक्शन में लोग दिल खोलकर उसकी सराहना कर रहे हैं. किसी ने लिखा, 'जहां चाह, वहां राह.' तो किसी ने कहा, 'जिम्मेदारी हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है.' इस युवक का आइडिया उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है, जो कम संसाधनों में भी कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं.

