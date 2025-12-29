विज्ञापन
सबसे तेज दोहरा शतक, पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने रचा इतिहास, तोड़ दिया इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड

Shan Masood breaks Inzamam-ul-Haq’s first-class record: शान मसूद ने सिर्फ 177 गेंदों में अपना पहला फर्स्ट-क्लास दोहरा शतक पूरा किया और पूर्व दिग्गज इंजमाम-उल-हक का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Shan Masood breaks Inzamamul Haq's record for fastest double century
  • पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 177 गेंदों पर सबसे तेज दोहरा शतक बनाया
  • मसूद ने तीन दशक पुराना इंजमाम उल हक का 188 गेंदों में दोहरा शतक का रिकॉर्ड तोड़ा
  • शान मसूद ने प्रेसिडेंट्स कप टूर्नामेंट में सहार एसोसिएट्स के खिलाफ खेलते हुए 212 रन नाबाद बनाए
Fastest double century by a Pakistani in first-class cricket: पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने 177 गेंद पर दोहरा शतक पूरा करके प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज के सबसे तेज दोहरे शतक का नया रिकॉर्ड बनाया. मसूद ने दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक के तीन दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा. मसूद ने प्रेसिडेंट्स कप विभागीय टूर्नामेंट के पहले दिन सुइ नॉर्दर्न गैस की तरफ से खेलते हुए सहार एसोसिएट्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की.  इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व कप्तान इंजमाम के नाम था, जिन्होंने 1992 में इंग्लैंड के दौरे के एक मैच में 188 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था.  

रविवार को मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक मसूद 185 गेंदों पर 212 रन बनाकर नाबाद थे.  पाकिस्तान की धरती पर सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अब भी भारत के वीरेंद्र सहवाग के नाम है, जिन्होंने 2006 में लाहौर टेस्ट में 182 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था. वैसे, ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी के नाम है जिन्होंने 89 गेंद पर दोहरा शतक ठोका था. 

मैच की बात करें तो मसूद नाबाद रहे, उन्होंने 185 गेंदों में 18 चौकों और दो छक्कों की मदद से शानदार 212 रन बनाकर नाबाद पवेलिया लौटे, जिससे SNGPL के लिए यह एक यादगार दिन बन गया.बता दें कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक, SNGPL ने 82.1 ओवर में 460-2 का मजबूत स्कोर बना लिया था, जिसमें ओमैर बिन यूसुफ 15 गेंदों में पांच रन बनाकर क्रीज पर थे, जिसमें एक चौका शामिल था.

