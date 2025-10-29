कलयुग से भला कोई युग नहीं... भक्त के सवाल पर बोले प्रेमानंद महाराज, त्रेतायुग में ऋषियों को कच्चा चबा जाते थे

Premanand Maharaj Viral Video: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग ये समय का चक्र है और हम कलयुग में है. कलयुग को पहले के तीन युग से बहुत खराब और खतरनाक माना जाता है. अगर हमारे आस-पास ऐसी कोई भी घटना होती है, जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल होता जाता है, तो लोग कहते हैं, यही तो कलयुग है. कलयुग एक अत्याचारी युग का नाम दे दिया गया है. अब प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि कलयुग से सम्मानजक युग कोई है ही. महाराज जी ने एक भक्त के सवाल पर त्रेता युग का पूरा काला चिट्ठा खोल कलयुग को सबसे अच्छा युग बताया है.



कलयुग अच्छा युग कैसे?



जब भक्त ने प्रेमानंद महाराज से पूछा, 'पहले के युग में पाप नहीं हुआ करता था, महाराज जी ने कहा तुमथे क्या ? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए, ऋषियों को जैसे मुर्गियों की हड्डियां खा-खा के नीचे फेंक देते, ऐसे ऋषियों की हड्डियों के ढेर थे, कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा,महात्मा को कोई जिंदा आदमी खा रहा है, भगवान राम ने पूछा ये हड्डियां किनकी हैं? तो ऋषियों ने कहा जानकर क्यों अंजान की तरह पूछते हो प्रभु, यह सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां हैं, राक्षसों ने खाकर जमा कर दी है, क्या कहोगे अब.. कलयुग को?, कलयुग बहुत सम्मानीय युग है, तुम समझ नहीं पा रहे, कलयुग के समान कोई युग नहीं है, जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, आज वो 24 घंटे नाम-कीर्तन करने पर बात बन जाती है, जय हो कलयुग की.

देखें Video:



जनता ने महाराज जी की बात पर क्या कहा?



अब इस पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, पहली बार किसी ने कलयुग को सही बताया है'. दूसरा यूजर लिखता है, इतना सकारात्मक जवाब कलयुग के लिए'. एक और लिखता है, जिसमें हम हैं यही एकमात्र युग है, बाकी कोई युग नहीं, इसी युग को एन्जॉय करो, आगे पीछे कुछ नहीं है'. कई यूजर्स ऐसे हैं भी हैं, जो कलयुग के अलावा किसी भी युग को ना तो मानते हैं और ना ही उनकी किसी की कहानी पर विश्वास करते हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है कि हर युग में सारी शक्ति दुष्टों के पास क्यों थी? इस पोस्ट को तकरीबन 50 हजार लोगों ने लाइक कर लिया है.

