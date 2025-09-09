हवन के धुएं से बचने के लिए बच्चे ने किया धांसू जुगाड़, कंट्रोल नहीं होगी हंसी, यूजर्स बोले- क्यूट Iron Man

पूजा में हवन की अग्नि से निकलने वाले धुएं के बीच बैठना कई लोगों को मुश्किल लगता है. इस दौरान कई बार लोग अपनी आंखें खुली रखने की जद्दोजहद करते हैं, क्योंकि हवन के धुएं से आंखों में पानी भर आता है. लेकिन एक छोटे बच्चे ने इसका एक अनोखा उपाय निकाला है और अब उसका ये स्मार्ट सॉल्यूशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बन गया आयरन मैन!

वीडियो में, एक बच्चा अपने परिवार के साथ पूजा पर बैठा दिखाई दे रहा है. घर में हवन चल रहा है. बच्चा, मां-बाप के साथ हवन कुंड में घी डालता दिखता है. इस बीच सभी का ध्यान बच्चे के चेहरे की तरफ जाता है, जिस पर उसने मास्क पहना हुआ है. हवन से होने वाले धुएं से बचने के लिए बच्चे ने अनोखा तरीका खोज निकाला. पीले रंग के कुर्ते में दिख रहे इस लड़के ने अपने चेहरे को धुएं से बचाने के लिए सुपरहीरो आयरन मैन का मास्क पहना रखा है.

इस क्लिप को प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करने वाली यूजर ने वीडियो के ऊपर लिखा, "जेन अल्फ़ा अपराजित है, यार, बस एक प्रो मूव लगा दिया." कैप्शन में उन्होंने लिखा, "यह पीढ़ी अलग तरह की है," और उसके बाद एक हंसते हुए चेहरे वाला इमोजी लगाई है.

यूजर्स ने बताया क्रिएटिव

कुछ ही देर में, यह वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया यूज़र्स हंसे बिना नहीं रह सके और नन्हे बच्चे के इस क्रिएटिव सोच की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "उन्हें इसकी क़द्र करनी होगी, जिस तरह से वह अपने चेहरे की सुरक्षा के लिए उस खिलौने का इस्तेमाल कर रहा है, यह पीढ़ी निश्चित रूप से अपने भले के लिए ज़्यादा स्मार्ट है."

एक अन्य यूज़र ने भी उसके माता-पिता की तारीफ की, जिन्होंने उसे अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने की इजाज़त दी, और लिखा, "बच्चे को यह खोज करने के लिए शाबाशी और माता-पिता को भी उसे अपनी रचनात्मकता दिखाने की इजाज़त देने के लिए शाबाशी! दोनों ही जीत हैं."

