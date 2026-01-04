चेन्नई के रेस्तरां में आया 7 डिश का 1500 रुपए बिल, NRI बच्चे ने क्या कहा कि इंटरनेट रह गया शॉक्ड

NRI kid shocked by Indian food bill: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में न्यूजीलैंड में रहने वाला एक NRI बच्चा चेन्नई के मशहूर Geetham Veg Restaurant का बिल देखकर दंग रह जाता है. बिल में बेबी कॉर्न मंचूरियन, बोंडा, दही पापड़ी, इडली, पनीर मसाला डोसा, वेज नूडल्स और मिनी स्पेशल फालूदा जैसे कुल सात पकवान शामिल थे. इन सभी का कुल बिल आया 1502 रुपए, जो न्यूजीलैंड डॉलर में लगभग NZD 30 बैठता है. बच्चा गिनते हुए कहता है, 'इंडिया में 7 डिश सिर्फ 30 डॉलर, लेकिन न्यूजीलैंड में 2-3 आइटम के लिए 200 डॉलर ( 10,500 रुपए) देने पड़ते हैं.' उसकी आंखों की हैरानी और आवाज की सादगी लोगों को छू गई.

सोशल मीडिया पर क्यों छाया वीडियो (Chennai restaurant bill viral)

यह वीडियो दिसंबर 2025 के बीच सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. जिसमें बच्चे के सवाल पर मां का सिंपल सा जवाब, 'This is India' लोगों के दिल में उतर गया. कमेंट सेक्शन में बहस भी छिड़ी. किसी ने कहा बिल महंगा है, तो किसी ने इसे भारत की value-for-money dining culture का सबसे अच्छा उदाहरण बताया.

An NRI kid was left stunned after seeing a Chennai restaurant bill.



KID : "See Mamma, in India, 7 dishes cost only NZD 30 (~₹1,550)



But in New Zealand, just 3 items cost NZD 200 (~₹10,500)" 😳



MOM : This is India 💙🔥pic.twitter.com/szXdyOSypN — News Algebra (@NewsAlgebraIND) January 3, 2026

भारत VS विदेश: खाने की कीमतों का फर्क (India vs New Zealand food cost)

यह वायरल पल सिर्फ एक बच्चे की हैरानी नहीं, बल्कि भारत और विदेशों के बीच cost of living के फर्क को भी दिखाता है. भारत में बाहर खाना आज भी आम लोगों की पहुंच में है, जबकि पश्चिमी देशों में यही चीज लग्जरी बन चुकी है. यही वजह है कि ऐसे वीडियो NRIs और देशवासियों दोनों को इमोशनल कर देते हैं.

