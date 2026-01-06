विज्ञापन
Dahi Paratha: अगर आप भी एक ही तरह का नाश्ता कर करके परेशान हो गए हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, हम आपको एक, दो नहीं तीन तरह के दही पराठे की रेसिपी बता रहे हैं.

आज क्या बनाऊं: बिना सब्ज़ी का झटपट नाश्ता है 3 तरह के दही पराठे, नोट करें रेसिपी
Dahi Paratha: कैसे बनाएं दही के पराठे.

Dahi Paratha Recipe: नाश्ते की जब भी बात आती है, भारतीयों की पहली पसंद है पराठा. सिर्फ नाश्ता ही नहीं लंच और डिनर में भी हम इंडियन पराठे खाना पसंद करते हैं. शायद यही एक कारण है कि आपको पराठे कि अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. अगर आप भी पराठा खाने के शौकीन हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको दही पराठे की 3 आसान रेसिपी बता रहे हैं. हाल ही में Chef Bhupi's kitchen ने अपने यूट्यूब चैनल पर दही पराठा की रेसिपी शेयर की है, जिसे आप आसानी से कम समय में घर पर बना सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

यहां देखें वीडियो- 

कैसे बनाएं दही पराठा- (How To Make Dahi Paratha)

सामग्री-

आटे के लिए-

  • 2 कप मैदा
  • स्वादानुसार नमक
  • 1/2 कप दूध
  • 1 बड़ा चम्मच तेल
  • 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

भरावन के लिए-

  • 2 कप दही
  • स्वादानुसार नमक
  • 2-3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर
  • 1/2 कप मखाना पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
  • 1 इंच कटा हुआ अदरक
  • कटा हुआ हरा हरा धनिया
  • 3-4 हरी मिर्च
  • पेस्ट बनाने के लिए घी/मक्खन

विधि-

दही का पराठा बनाने के लिए वीडियो में दिखाया गया है कि एक नहीं तीन स्टाइल में पराठे कैसे बनाएं. सबसे पहले मैदा दो कप लेना है. फिर नमक डालेंगे. थोड़ा सा दूध, एक चम्मच तेल का मीठा सोडा. फिर आटा लगाएं. 

अब दो कप दही लिया थोड़ा सा नमक, मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है. मखाना इसका पाउडर बना लेंगे. काली मिर्च, जिंजर, धनिया थोड़ी सी हरी मिर्च, दही का मिक्स रब कर लेंगे. 

फिर सूखा आटा डालेंगे. गोल रोटी बेल लेंगे. फिर थोड़ा सा घी, सूखा आटा. एक तरफ लगाना है स्टफिंग उठाकर उसके ऊपर रख दीजिए. स्ट्रिप ले लीजिए इस तरह से. फूल जैसा बना दीजिए. प्रेस कर दीजिए. थोड़ा सा पतला कर लीजिए. फटाफट से इसको दोनों तरफ से सेंक लें. घी या फिर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका कलर आ चुका है. नंबर वन बन चुका है.

दूसरा जो परांठा है वो बिल्कुल सिंपल तरीका है. जैसे हम नॉर्मली पराठे बनाते
हैं. 

अब बनाते हैं तीसरे नंबर का पराठा. इसको बाद में सेकेंगे ना. इसको दूसरे ऊपर रख दिया. आसानी से कटेगा. और अब इसको घुमा देंगे. अब इसको चपटा करके हाथों से इसको दबा देंगे. दही का मसाला बाद में डलेगा. तवा मीडियम हॉट है और उसके बाद में इसको दोनों तरफ से सेंक लें. दोनों तरफ से बढ़िया से सिकाई हो जाने के बाद  तीसरे नंबर की पराठे की हम यहां पे सिकाई करेंगे. तीनों पराठे रेडी हो चुके हैं. जो तीसरे नंबर का पराठा था लपेट भी सकते हो. इसको हल्का सा क्रश कर सकते हैं.  परतदार यह पराठा बनकर तैयार हुआ है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

