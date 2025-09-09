विज्ञापन
जंगली सूअर को देख शिकारी की बत्ती गुल, देखते ही जान बचाकर भागा तेंदुआ, आगे जो हुआ, किसी को नहीं हो रहा यकीन

इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि तेंदुआ भूल गया कि वो शेर की प्रजाति का है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोग भी तेंदुए पर मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

जंगली सूअर को देख शिकारी की बत्ती गुल, देखते ही जान बचाकर भागा तेंदुआ, आगे जो हुआ, किसी को नहीं हो रहा यकीन
जंगली सूअर को देख दुम दमा कर भागा तेंदुआ, लोग बोल- ये तो भिगी बिल्ली..

जंगल का राजा शेर और उसके प्रजाति के जानवर माने जाते हैं, जिसमें चीता, बाघ और तेंदुआ शामिल है. इन सभी के रास्ते में जो भी छोटा-मोटा जानवर आता है, उसे ये कच्चा चबा जाते हैं, लेकिन यह क्या, तेंदुआ तो अपने शिकार को देखकर भीगी बिल्ली बन गया. जी हां, जंगल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें तेंदुआ अपने शिकार जंगली सूअर को देख रफूचक्कर हो गया. इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि तेंदुआ भूल गया कि वो शेर की प्रजाति का है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोग भी तेंदुए पर मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

जंगली सूअर से डरा तेंदुआ (leopard and Wild Boar Viral Video)

जंगल में जंगली सूअर और तेंदुए के इस एनकाउंटर को भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान (@ParveenKaswan) ने अपने X हैंडल पर शेयर किया और लिखा है, लगता है यह तेंदुआ भूल गया है कि वो कौन है, इसे तो जंगली सूअर ने खदेड़ दिया, जंगल में कब क्या नजारा देखने को मिल जाए, कोई नहीं जानता'. जंगल से आई यह क्लिप मात्र 17 सेकंड की है, जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे झाड़ियों के बीच सूअर और तेंदुए का आमना-सामना होता है और तेंदुआ, जंगली सूअर को देख भाग खड़ा होता है. इस दौरान सूअर ने तेंदुए पर हमला करने की कोशिश भी की और कुछ देर तक उसके पीछे भी दौड़ा है.

देखें Video:

लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स (leopard and Wild Boar Video)
इस वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक ने लिखा है, 'जंगली सूअर से खतरनाक कुछ नहीं, ये पूरा जंगल बर्बाद कर देते हैं'. दूसरा लिखता है, 'जंगली सूअर अपने शिकार और शिकारी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं'. तीसरे ने लिखा है, 'क्या तेंदुआ बनेगा रे तू'. चौथा लिखता है, 'तेंदुआ तो भीगी बिल्ली निकला'. इस वीडियो पर 15 हजार से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना.

