शेरों ने जब किया टूरिस्ट जीप पर कब्ज़ा! जंगल सफारी में Jeep पर राइड का मज़ा लेता दिखा जंगल का राजा

Lion climb on Tourist Jeep: जंगल सफारी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में रोमांच और खौफ दोनों एक साथ आते हैं. आखिरकार यह वो जगह होती है जहां इंसान जंगल के असली राजा-शेर के सामने होता है. लेकिन, हाल ही में सामने आया एक वीडियो दिखाता है कि अब शायद टूरिस्ट का खौफ इन शेरों के सामने खत्म होता जा रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि जंगल का राजा एक सफारी जीप पर खड़े होकर बड़े आराम से राइड का मज़ा ले रहा है.

जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफारी के दौरान कुछ शेर अचानक टूरिस्ट की जीप पर चढ़ जाते हैं. आमतौर पर इस तरह की स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, चीखने लगते हैं या तुरंत मदद के लिए पुकारते हैं. लेकिन इस बार नज़ारा बिल्कुल उल्टा था. जीप में बैठे टूरिस्ट न तो डरे और न ही घबराए, बल्कि उन्होंने इस पूरे वाकये को मज़ेदार तरीके से एन्जॉय किया. टूरिस्ट हंसते-मुस्कुराते हुए शेरों को अपनी जीप पर चढ़ते देख रहे थे. किसी ने इसे ‘फ्री राइड' का नाम दिया, तो किसी ने कहा कि यह जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव है.

देखें Video:

Lion nowadays are not serious 😅 pic.twitter.com/uahmA0Au0U — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 17, 2025

लोगों ने किए मज़ेदार कमेंट्स

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के पेज से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा- आजकल शेर गंभीर नहीं हैं. वीडियो को बक 36 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ ने चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही कभी भी खतरे में बदल सकती है. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाहे जानवर कितने भी शांत दिखें, लेकिन सफारी में हमेशा दूरी बनाए रखना और नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है और लोग बार-बार इसे देख रहे हैं. यह घटना सिर्फ रोमांचक नहीं, बल्कि यह याद दिलाती है कि जंगल के राजा के साथ मुठभेड़ हमेशा चौंकाने वाली होती है.

यह भी पढ़ें: घड़ी के अंदर इंसान… एम्स्टर्डम एयरपोर्ट की अनोखी Human Watch देख चौंके भारतीय पर्यटक, बोले- ये थकता नहीं क्या

ऐसा शहर, जो प्रेग्नेंट महिला को देता है 1.3 लाख रुपए, ताकि तनाव से बच सके होने वाली मां

महिला ने नोएडा के बिल्डर से 10 लाख रुपए वापस लेने के लिए ली सोशल मीडिया की मदद, ऐसे सुलझाया मामला