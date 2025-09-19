विज्ञापन
शेरों ने जब किया टूरिस्ट जीप पर कब्ज़ा! जंगल सफारी में Jeep पर राइड का मज़ा लेता दिखा जंगल का राजा

जंगल सफारी के दौरान शेरों का रोमांचक नज़ारा कैमरे में कैद हुआ. शेर जब टूरिस्ट की जीप पर चढ़ गए तो यात्रियों ने बिना डरे इसे फ्री राइड की तरह एन्जॉय किया.

शेरों ने जब किया टूरिस्ट जीप पर कब्ज़ा! जंगल सफारी में Jeep पर राइड का मज़ा लेता दिखा जंगल का राजा
शेरों ने जब किया टूरिस्ट जीप पर कब्ज़ा!

Lion climb on Tourist Jeep: जंगल सफारी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में रोमांच और खौफ दोनों एक साथ आते हैं. आखिरकार यह वो जगह होती है जहां इंसान जंगल के असली राजा-शेर के सामने होता है. लेकिन, हाल ही में सामने आया एक वीडियो दिखाता है कि अब शायद टूरिस्ट का खौफ इन शेरों के सामने खत्म होता जा रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि जंगल का राजा एक सफारी जीप पर खड़े होकर बड़े आराम से राइड का मज़ा ले रहा है.

जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफारी के दौरान कुछ शेर अचानक टूरिस्ट की जीप पर चढ़ जाते हैं. आमतौर पर इस तरह की स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, चीखने लगते हैं या तुरंत मदद के लिए पुकारते हैं. लेकिन इस बार नज़ारा बिल्कुल उल्टा था. जीप में बैठे टूरिस्ट न तो डरे और न ही घबराए, बल्कि उन्होंने इस पूरे वाकये को मज़ेदार तरीके से एन्जॉय किया. टूरिस्ट हंसते-मुस्कुराते हुए शेरों को अपनी जीप पर चढ़ते देख रहे थे. किसी ने इसे ‘फ्री राइड' का नाम दिया, तो किसी ने कहा कि यह जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव है. 

देखें Video:

लोगों ने किए मज़ेदार कमेंट्स

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के पेज से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा- आजकल शेर गंभीर नहीं हैं. वीडियो को बक 36 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ ने चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही कभी भी खतरे में बदल सकती है. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाहे जानवर कितने भी शांत दिखें, लेकिन सफारी में हमेशा दूरी बनाए रखना और नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है और लोग बार-बार इसे देख रहे हैं. यह घटना सिर्फ रोमांचक नहीं, बल्कि यह याद दिलाती है कि जंगल के राजा के साथ मुठभेड़ हमेशा चौंकाने वाली होती है.

Lions Climb On Tourists Jeep, Lion Video, Jungle Safari Video
