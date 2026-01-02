5000 करोड़ का वारिस है 'इक्कीस' का अगस्त्य नंदा, अमिताभ-जया नहीं, पापा निखिल नंदा की नेटवर्थ उड़ा देगी होश

बच्चन परिवार के नए चेहरे अगस्त्य नंदा ने बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली है. जोया अख्तर की फिल्म ‘आर्चीज' से शुरुआत करने वाले अगस्त्य अब श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘इक्कीस' के जरिए बड़े पर्दे पर छा गए हैं. यह फिल्म सिर्फ अगस्त्य के करियर के लिए ही खास नहीं है, बल्कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने की वजह से भी ऐतिहासिक मानी जा रही है. ‘इक्कीस' में अगस्त्य ने अरुण खेतरपाल का किरदार निभाया है, जिसके लिए उन्होंने कथित तौर पर करीब 70 लाख रुपये फीस ली है.

हालांकि, अगस्त्य नंदा की चर्चा सिर्फ उनकी एक्टिंग को लेकर नहीं होती. असल में वह भारत के सबसे ताकतवर और अमीर परिवारों में से एक का हिस्सा हैं, जिनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा लगभग 5000 करोड़ रुपये तक बताया जाता है. अगस्त्य का नाता दो बड़े राजवंशों- बच्चन परिवार और कपूर-नंदा परिवार से जुड़ा हुआ है. मां श्वेता बच्चन नंदा और पिता निखिल नंदा के बेटे अगस्त्य, अपनी बहन नव्या नवेली नंदा के साथ भी मजबूत बॉन्ड शेयर करते हैं.

बच्चन परिवार की बात करें तो अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा नाम हैं. 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके बिग बी की कुल संपत्ति करीब ₹3160 करोड़ आंकी जाती है. फिल्मों के अलावा ‘कौन बनेगा करोड़पति' और कई ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी उनकी जबरदस्त कमाई होती है. वहीं जया बच्चन, जो एक सफल अभिनेत्री और सांसद हैं, उनकी नेटवर्थ भी ₹1000 करोड़ से अधिक मानी जाती है.

अगस्त्य की मां श्वेता बच्चन नंदा ने फिल्मों से दूरी बनाते हुए फैशन और लेखन की दुनिया में पहचान बनाई. उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब ₹160 करोड़ है. वह फैशन लेबल और मल्टी-ब्रांड स्टोर से जुड़ी रही हैं और मुंबई के प्रतिष्ठित प्रतीक्षा बंगले की मालकिन भी हैं.

यह भी पढ़ें: 15 में बनी एक्ट्रेस, 4 करोड़ की फिल्म ने कमाए 110 करोड़, जानें 9 साल बाद कहा हैं सैराट की एक्ट्रेस

लेकिन अगर असली बिजनेस पावर की बात करें, तो वो है निखिल नंदा. अगस्त्य के पिता निखिल नंदा देश के जाने-माने उद्योगपति हैं और एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड में उनकी 36.5% हिस्सेदारी है. यह कंपनी कृषि मशीनरी और इंजीनियरिंग सेक्टर में करीब 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करती है. निखिल नंदा की निजी नेटवर्थ भले ही करीब ₹60 करोड़ बताई जाती हो, लेकिन उनकी सालाना सैलरी लगभग ₹13 करोड़ मानी जाती है, जो उनकी मजबूत कारोबारी स्थिति को दर्शाती है.

परिवार में अभिषेक बच्चन भी एक बड़ा नाम हैं. फिल्मों के साथ-साथ स्पोर्ट्स टीम्स में निवेश कर चुके अभिषेक की नेटवर्थ लगभग ₹280 करोड़ है. वहीं अगस्त्य की बहन नव्या नवेली नंदा ने एक्टिंग से अलग रास्ता चुना है. उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी स्टार्टअप कंपनी शुरू की और पारिवारिक बिजनेस में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं.

कुल मिलाकर, अगस्त्य नंदा सिर्फ एक उभरते अभिनेता ही नहीं, बल्कि 5000 करोड़ के साम्राज्य के संभावित वारिस भी हैं. एक्टिंग के साथ-साथ उनका पारिवारिक बैकग्राउंड उन्हें बॉलीवुड के सबसे चर्चित स्टारकिड्स में शामिल करता है, और आने वाले समय में उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ने वाली है.