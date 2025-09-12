विज्ञापन
चीन का ये पब्लिक टॉयलेट बना टूरिस्ट हॉटस्पॉट, दूर-दूर से देखने आते हैं लोग, खूबसूरती कर देगी हैरान

इस शौचालय में एक मदर-बेबी रूम भी है जिसमें एंटी बैक्टीरियल नर्सिंग टेबल, चाइल्ड सेफ्टी सीट्स और एक ऑटो क्लीनिंग सिस्टम है. अन्य सुविधाओं में बैठने की जगह, पेय डिस्पेंसर और बुजुर्गों और विकलांग के लिए सुलभ सुविधाएं शामिल हैं.

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी को टॉयलेट (Toilet) इतना पसंद आ जाए कि वह वहां जाकर तस्वीरें क्लिक करवाए और ये एक टूरिस्ट प्लेस (Tourist Hotspot) के तौर पर जाना जाए. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, चीन के गांसु प्रांत के डुनहुआंग नाइट मार्केट में एक नव-निर्मित सार्वजनिक शौचालय यानी पब्लिक टॉयलेट (Public Toilet) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है. इस खूबसूरत टॉयलेट को देख आप हैरान रह जाएंगे. ये किसी टूरिस्ट प्लेस या कल्चरल स्पेस से कम नहीं है. इसी वजह से अब "डुनहुआंग प्योर रियल्म पब्लिक कल्चरल स्पेस" के नाम से जाना जाता है.

एससीएमपी के अनुसार, यूनेस्को लिस्टेड प्रसिद्ध मोगाओ गुफाओं, ऐतिहासिक सिल्क रोड शहर डुनहुआंग में स्थित, यह शौचालय कला, विरासत और आराम का एक अनूठा संगम है. दो मंजिलों में फैले इस शौचालय में डुनहुआंग संस्कृति से प्रेरित भित्ति चित्र (murals), ऊपरी फ्लोर पर एक "काल्पनिक क्षेत्र" अवधारणा और बाहरी हिस्से में अल्ट्रा-क्लीयर कांच की पर्देदार दीवारें हैं.

इस शौचालय में एक मदर-बेबी रूम भी है जिसमें एंटी बैक्टीरियल नर्सिंग टेबल, चाइल्ड सेफ्टी सीट्स और एक ऑटो क्लीनिंग सिस्टम है. अन्य सुविधाओं में बैठने की जगह, पेय डिस्पेंसर और बुजुर्गों और विकलांग के लिए सुलभ सुविधाएं शामिल हैं.

वीडियो यहां देखें:

16 अगस्त को खुला यह शौचालय तेज़ी से पर्यटकों का पसंदीदा बन गया है, और कई लोग तो इसे देखने के लिए पारंपरिक हानफू पहनकर भी आते हैं.

एससीएमपी ने बताया कि पर्यटक आश्चर्यचकित और खुश हैं. एक महिला ने कहा, "मैं रात के बाज़ार में शौचालय ढूंढ़ रही थी और मुझे लगा कि मैं गलती से एक बंद गुफा में चली गई हूं. मैंने एक अन्य पर्यटक को वहां तस्वीरें खिंचवाने के लिए पारंपरिक हानफू न पहनने पर अफ़सोस जताते हुए भी सुना."

जबकि एक अन्य ने कहा, ‘जब आप अंदर जाते हैं और बाहर लगी स्क्रीन यह भी दिखाती है कि आप कितने मिनट से शौचालय में हैं. अगर आप पांच मिनट से ज़्यादा समय तक शौचालय में रहते हैं, तो डिस्प्ले का रंग बदलकर आपको सूचित करता है कि आप बहुत देर से अंदर हैं.'

