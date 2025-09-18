विज्ञापन
महिला ने नोएडा के बिल्डर से 10 लाख रुपए वापस लेने के लिए ली सोशल मीडिया की मदद, ऐसे सुलझाया मामला

महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स के ज़रिए इस मुद्दे को उठाया और नोएडा स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी से 10 लाख रुपये वसूलने में कामयाब रहीं.

महिला ने नोएडा के बिल्डर से 10 लाख रुपए वापस लेने के लिए ली सोशल मीडिया की मदद, ऐसे सुलझाया मामला
सोशल मीडिया के जरिए महिला ने नोएडा के बिल्डर से निकलवाए 10 लाख रुपए

नई दिल्ली की एक महिला उद्यमी, महिमा जालान ने हाल ही में बताया कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स के ज़रिए इस मुद्दे को उठाया और नोएडा स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी से 10 लाख रुपये वसूलने में कामयाब रहीं. जालान और उनके पिता ने नोएडा में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में यह राशि निवेश की थी. हालांकि, प्रोजेक्ट कैंसिल होने के बाद, कंपनी ने कई औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद, उनके फ़ॉलो-अप का जवाब देना बंद कर दिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपडेट पाने के लिए चार महीने बिता दिए, लेकिन कंपनी के ऑफिस जाने के बाद भी उन्हें कोई उचित जवाब नहीं मिला.

एक्स पर शेयर किया पोस्ट

ईमेल और लिंक्डइन के ज़रिए कंपनी के निदेशक से संपर्क करने की असफल कोशिशों के बाद, जालान ने उन्हें एक्स पर संदेश भेजने का फैसला किया, जहां उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं. अगले दिन, उन्हें कंपनी की टीम का फ़ोन आया, जिन्होंने 10 दिनों के भीतर पैसे वापस करने का वादा किया. पैसे ठीक दसवें दिन उनके खाते में जमा हो गए, और शुरुआती संपर्क के चार दिन बाद उनके घर एक चेक भी पहुंचा दिया गया.

जताया आभार

उनकी पोस्ट तब से वायरल हो रही है, और इंवेस्टमेंट सिक्योरिटी और सोशल मीडिया की ताकत पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कंपनी या उसके निदेशक का नाम क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह मामला निजी तौर पर सुलझा लिया गया है और इसे सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) नहीं हुआ है. जालान ने अपनी पोस्ट के अंत में दूसरों से एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के रियल एस्टेट क्षेत्र में सोच-समझकर निवेश करने का आग्रह किया.

Noida Builder, Noida Builder News, Real Estate
