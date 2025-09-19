विज्ञापन
विशेष लिंक

ऐसा शहर, जो प्रेग्नेंट महिला को देता है 1.3 लाख रुपए, ताकि तनाव से बच सके होने वाली मां

यह शहर हर गर्भवती महिला को देता है 1.3 लाख रुपये की मदद. जानिए इस अनोखी योजना के बारे में और कैसे महिलाएं उठा रही हैं इसका फायदा.

Read Time: 3 mins
Share
ऐसा शहर, जो प्रेग्नेंट महिला को देता है 1.3 लाख रुपए, ताकि तनाव से बच सके होने वाली मां
ऐसा शहर, जो प्रेग्नेंट महिला को देता है 1.3 लाख रुपए

किसी भी महिला के लिए प्रेग्नेंट होना सौभाग्य की बात होती है. ऐसे में हर देश में प्रेग्नेंट महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं. वहीं आज हम आपको उस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां प्रेग्नेंट महिला को 1.3 लाख रुपए मिलते हैं, ताकि वह अपना और बच्चे का ध्यान अच्छे से रख सके. साथ ही बच्चे की जरूरत का सामान आसानी से खरीद सके. आइए जानते हैं इस बारे में.

अमेरिका का यह शहर देता है प्रेग्नेंट महिलाओं को 1.3 लाख रुपए

अमेरिका के फ्लिंट, मिशिगन में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को 1.3 लाख रुपए (1,500 डॉलर) और बच्चे के जन्म के पहले साल के लिए 500 (44 हजार) डॉलर हर महीने दिए जाते हैं. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने  साल 2024 में फ्लिंट (Flint) मिशिगन में 'Rx Kids'  नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की  है, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं ये धनराशि दी जा रही है. बता दें, इस धनराशि के कारण मेटेनल पोस्टपार्टम डिप्रेशन का स्तर को कम हो रहा है.

जानें- कब से शुरू हुई ये पहल

एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्लिंट, मिशिगन  से शुरू हुई यह पहल मिशिगन के 11 समुदायों तक फैल चुकी है और 6 और समुदायों तक पहुंचने की योजना है. यह प्रोग्राम 2014 में शहर में जल संकट के बाद शुरू किया गया था, जब सीसे के प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा था. बाल रोग विशेषज्ञ (Paediatrician) मोना हन्ना ने बच्चों की इस परेशानी को सबसे पहले समझा था, जिसके बाद मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ल्यूक शेफर के साथ मिलकर 'Rx Kids' की स्थापना की.

मोना हन्ना ने कहा, "हमने फ्लिंट में जो शुरू किया, वह सिर्फ फ्लिंट तक ही सीमित नहीं था, "हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह  मां और बच्चे की भलाई के लिए है. यह काम दुनिया भर में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश समझते हैं कि बच्चों ही उनका भविष्य है और उनका ख्याल रखना जरूरी है."

इस पहल से दूर हुआ तनाव

रिपोर्ट में प्रीस्कूल टीचर और दो बच्चों की मां एंजेला सिंटेरी के बारे में बताया गया.  जो इस प्रोग्राम के बारे में सुनकर शुरू में हैरान थी. हालांकि शुरुआत में उन्हें इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन बाद में इस योजना के बारे में जाना तो उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड और पहचान पत्र जमा करके इसमें नामांकन कराया. जिसके बाद जल्द ही, उनके अकाउंट में पैसे आ गए. जिससे वह कार की सीट, बच्चे का पालना और उनके लिए जरूरी चीजें खरीदने में सक्षम हो पाई. बता दें, इन पैसों के कारण ही वह मई 2024 में जन्मी अपनी बेटी जोलेन लव के साथ समय बिताने के लिए 14 हफ्ते की छुट्टी ले सकी थी. उन्होंने कहा, "इन पैसों से मेरा स्ट्रेस काफी हद तक दूर हो गया. मैं अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हूं और डायपर और वाइप्स खरीदने में भी सक्षम हूं.

यह भी पढ़ें: महिला ने नोएडा के बिल्डर से 10 लाख रुपए वापस लेने के लिए ली सोशल मीडिया की मदद, ऐसे सुलझाया मामला

काले रंग की चमचमाती थार से ऑर्डर देने पहुंचा Blinkit डिलीवरी बॉय, देख कस्टमर के उड़ गए होश - देखें वायरल Video

दिल पे झाड़ू रखके... हाउस हेल्प ने कॉर्पोरेट एम्प्लॉई की तरह लिखा Resignation, लोग बोले- पढ़ी-लिखी है दीदी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pregnant Women Get Money, Flint, Pregnant Women Scheme
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com