विज्ञापन
विशेष लिंक

जंगल में इस जानवर को जाता देख कांप उठा लोगों का कलेजा, पुलिस को किया फोन..जांच में निकला 'माउस'

सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ वीडियो और फोटो ने लोगों के बीच खौफ और अफरातफरी मचा दी है. हाल ही में कुछ लोगों ने एक बड़े और डरावने दिखने वाले जानवर को जंगल की ओर जाते हुए देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन जब जांच में सच्चाई सामने आई तो लोगों का हंस-हंसकर बुरा हाल हो गया.

Read Time: 4 mins
Share
जंगल में इस जानवर को जाता देख कांप उठा लोगों का कलेजा, पुलिस को किया फोन..जांच में निकला 'माउस'
शेर आया..शेर आया! देख भागे लोग...पुलिस आई तो सच देख हंस-हंस कर लोटपोट हुए लोग

The 'Lion' That Terrified Ireland: सोचिए....आप किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हों और अचानक पेड़ों के बीच एक विशाल, बालों वाला, शेर जैसा जानवर चलता दिख जाए....यकीनन किसी की भी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी. यही डर आयरलैंड के लोगों के दिल में उतर गया. वीडियो वायरल हुआ, खबर जंगल की आग की तरह फैली...'जंगल में शेर घूम रहा है', लेकिन जब सच सामने आया तो लोग खुद ही अपने डर वाले रिएक्शन पर ठहाके मार-मार कर हंस पड़े, क्योंकि जिसे वह 'शेर' समझ रहे थे... वो दरअसल, एक कुत्ता निकला और नाम? बिल्कुल मजेदार...माउस (Mouse).

Latest and Breaking News on NDTV

वीडियो जिसने पूरे आयरलैंड में मचा दिया हड़कंप (newfoundland dog named mouse)

बीते हफ्ते आयरलैंड के काउंटी क्लेयर के माउंटशैनन इलाके में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में एक बड़ा, काले बालों वाला, शेर-सा दिखने वाला जानवर जंगल की तरफ जा रहा था. वीडियो बना रहे ट्रक ड्राइवर को भी इतना डर लगा कि उसने दूर से हॉर्न बजाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन 'जंगल का राजा' या फिर जो भी ये था...रुकने वाला कहां था. वह आराम से जंगल में घुस गया. थोड़ी ही देर में इंटरनेट पर बस एक ही चर्चा हुई, 'क्या आयरलैंड में शेर आजाद घूम रहा है?'

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया पर अफरातफरी, जंगल में शेर? (Ireland Lion Viral Video)

वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'ये जरूर किसी चिड़ियाघर से भगाया हुआ शेर है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'नहीं भाई, ये फेक वीडियो है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'असली शेर होता तो ट्रक वाले को खा जाता.' किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा दिखने वाला जानवर असल में कुछ और भी हो सकता है.

ये भी पढ़ें:- Swiggy वाले दे रहे थे 173 का रिफंड, कस्टमर ने लिया 810 रुपये कैश, 'मोल-भाव' की ट्रिक वायरल

जांच में सामने आई सच्चाई...शेर नहीं, कुत्ता निकला! (Dog Named Mouse)

कुछ ही घंटों में आयरिश पुलिस Gardaí हरकत में आई और जांच हुई, फिर जो सामने आया...उसे पढ़कर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. किलालो पुलिस स्टेशन ने आधिकारिक बयान जारी किया, 'वीडियो में दिखा जानवर कोई शेर नहीं, बल्कि एक न्यूफाउंडलैंड (Newfoundland) नस्ल का कुत्ता है और उसका नाम है 'Mouse.'जी हां, जिस जानवर को देखकर लोग डर कर कांप गए, वह एक प्यारा, फुल्ली, विशाल डॉगी था. उसके मालिक ने भी बाद में बताया कि माउस को जंगल में घूमने का शौक है और शायद इस बार उसने अपनी 'शेर-सी चाल' से हर किसी को धोखा दे दिया. पुलिस ने मजेदार अंदाज में कहा, 'माउस अपने वायरल मोमेंट को खूब एंजॉय कर रहा है.'

Latest and Breaking News on NDTV

आखिर इतना बड़ा कुत्ता 'शेर' जैसा क्यों लगा? (people found lion like dog in jungle)

  • न्यूफाउंडलैंड नस्ल के कुत्ते काफी बड़े होते हैं.
  • मोटे, लंबे बाल..
  • भारी शरीर
  • चलने का स्टाइल थोड़ा रॉयल.
  • और जब थोड़ा दूर से देखा जाए, तो आसानी से शेर जैसा भ्रम पैदा कर सकता है. इस वीडियो ने यही किया..सबको डरा भी दिया और फिर हंसाया भी.

ये भी पढ़ें:- इंसानियत है या नहीं?बीवी की डिलीवरी के लिए जब एंप्लॉय ने मांगी छुट्टी,बॉस ने कही ऐसी बात सुन झन्ना जाएगा दिमाग

इंटरनेट पर जोक्स की बाढ़ 'शेर नहीं, माउस है भाई' (Newfoundland Dog Viral)

सच्चाई सामने आते ही लोग कमेंट्स में मजे लेने लगे, 'शेर नहीं, माउस...कितना आयरॉनिक.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'दुनिया का पहला कुत्ता जो शेर बन गया.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'आयरलैंड का जंगल भी कन्फ्यूज्ड होगा.'

ये भी पढ़ें:- टेंट से शुरू, करोड़ों तक सफर, वो भारतीय ढाबा जो रोज कमाता है 27 लाख रुपये

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ireland Dog, Newfoundland Dog Named Mouse, Ireland Lion Viral Video, Dog Named Mouse, Ireland Police Update
Get App for Better Experience
Install Now