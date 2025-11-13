विज्ञापन
छोटे पैरों वाला 'कॉर्गी' शेर बना इंटरनेट सेंसेशन, क्यूटनेस के दिवाने हुए लोग...लेकिन पीछे का दर्द रुला देगा

Corgi Lion Viral Video: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा शेर (Lion Viral Video) छाया हुआ है, जिसकी क्यूटनेस देखकर लोग दीवाने हो रहे हैं, जिसका नाम 'कॉर्गी' है, जो एक अफ्रीकी शेर (African Lion Corgi) है.

Viral Video Of Dwarf Lion: आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई जानवर अपनी हरकतों से दिल जीत लेता है, लेकिन इस बार लोगों का दिल जीतने वाला शेर है...जी हां, एक शेर. चीन के जियांग्सू प्रांत के जिउडिंगशान वाइल्डलाइफ जू (Jiudingshan Wildlife Zoo) में रहने वाला यह अफ्रीकी शेर 'कॉर्गी' (Corgi Lion Viral Video) अपने अनोखे रूप और मासूमियत के कारण वायरल हो गया है. इस वीडियो में 'कॉर्गी' नाम का यह बौना शेर एक गेंद के साथ खेलता नजर आता है. उसकी चाल, उसके छोटे पैर और प्यारी हरकतें देखकर लोग कह रहे हैं, 'यह शेर नहीं, एक फर वाला टेडी बियर है.'

क्यों रखा गया 'कॉर्गी' नाम? (cute lion video China)

चिड़ियाघर के स्टाफ ने इस शेर का नाम मशहूर कुत्तों की नस्ल 'कॉर्गी' पर रखा है, क्योंकि उसके पैर असामान्य रूप से छोटे हैं. यह एक जन्मजात विशेषता है, यानी वह ऐसा ही पैदा हुआ था. जू के कर्मचारियों का कहना है कि, इस शारीरिक भिन्नता का उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि उसका स्वभाव इतना शांत और दोस्ताना है कि देखभाल करने वाले भी उससे खूब लगाव रखते हैं. इंस्टाग्राम पर यह वीडियो chinafocusofficial नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

लेकिन क्यूटनेस के पीछे है एक दर्द (lion with short legs )

कॉर्गी की कहानी जितनी प्यारी लगती है, उतनी ही भावुक भी है. उसके केयरटेकर शियाओ कै के मुताबिक, 'कॉर्गी को पहले बाकी शेरों के साथ रखा गया था, लेकिन उसके छोटे आकार की वजह से बाकी शेर उसे सताने लगे', इसलिए स्टाफ ने उसे एक अलग बाड़े में शिफ्ट कर दिया, जहां अब वह खुश रहता है और खेलने में वक्त बिताता है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि, क्या ये सिर्फ प्रकृति की देन है या इंसानी ब्रीडिंग प्रयोगों का नतीजा?

ब्रीडिंग पर उठे सवाल (short leg lion)

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी असामान्य शारीरिक बनावटें कभी-कभी इनब्रीडिंग (Inbreeding) का परिणाम होती हैं, यानी जब जानवरों का सीमित या नियंत्रित समूहों में बार-बार प्रजनन कराया जाता है, तब ऐसी आनुवंशिक समस्याएं सामने आती हैं. कॉर्गी भले ही आज इंटरनेट का सबसे प्यारा 'शेर' बन चुका हो, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम मनोरंजन की तलाश में प्रकृति से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे?

