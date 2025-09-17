जंगली भैंसों के झुंड से अकेला भिड़ गया शेर, राजा बनने के चक्कर में कर दी ऐसी गलती, हुआ बुरा हाल

शेर, जंगल का राजा होता है और कोई भी जानवर उससे टक्कर लेने से पहले सौ बार सोचता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जंगल के राजा को जानवरों के झुंड के आगे उल्टे पैर भागना पड़ा. अब एक ऐसा ही वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं. इस वीडियो में एक बब्बर शेर जंगली भैंसों के झुंड में फंसा नजर आ रहा है. भैंसों के अटैक करने के बाद शेर ने भी हार नहीं मानी और सबसे अकेले ही टक्कर ली. इन जंगली भैंसों ने भी शेर को पटक-पटक के मारा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में शेर की हिम्मत को देख लोग शॉक्ड हैं.

भैंसों के झुंड से अकेला भिड़ा शेर (lion and wild buffaloes fight video)

वीडियो में आप देखेंगे कि एक शेर नीचे झाड़ियों में पड़ा है और बड़े-बड़े सींग वाले जंगली भैंसे उसे शिकार बनाने की फिराक में हैं. पहले एक जंगली भैंसा नीचे पड़े शेर को सिर से मारता है और शेर खड़ा हो जाता है. इसके बाद सभी भैंसे एक-एक कर शेर पर चढ़ाई करते हैं और उसे पटक-पटक मारते है. वहीं, शेर भी अपनी शेर वाली ताकत दिखाता है और एक भैंसे की गर्दन पर अपना दांत मारता है और वो दूर भाग जाता है. इसके बाद भी बाकी भैंसे अकेले शेर को मारना नहीं छोड़ते हैं. वीडियो में इतना ही है, लेकिन इस लड़ाई में शेर की हिम्मत की दाद देनी पडे़गी, क्योंकि उसने अकेले ही आठ से दस भैंसों के आगे लड़ने की हिम्मत दिखाई है.

देखें Video:

जनता ने ठोका शेर को सलाम ( lion and buffaloes video)

17 सेकंड के इस वीडियो को @its_jungle_ नामक इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया गया है. इस वीडियो पर फिलहाल ढाई हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और इसे 84.2 हजार बार देखा जा चुका है. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेर की हिम्मत को सलाम ठोका जा रहा है. शेर के हौसले को देख एक यूजर ने लिखा है, 'शेर ने अकेले ही सभी भैंसों को रगड़ दिया'. दूसरा लिखता है, 'अगर शेर के पास अकेला भैंसा होता तो वो उसे अब तक कच्चा चबा गया होता'. तीसरे ने लिखा है, 'भैंसो ने गलत पंगा ले लिया शेर से'. एक और लिखता है, 'मानना पडे़गा यूं ही शेर को जंगल का राजा नहीं कहा जाता'.

