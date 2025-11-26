नदी किनारे बैठा था शेरों का झुंड, तभी पानी में छिपे एक विशाल जानकर ने कर दिया अटैक, फिर जो हुआ, यकीन नहीं होगा

Hippo attack video: दक्षिण अफ्रीका के कपामा प्राइवेट गेम रिजर्व का एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है. इसमें शेरों का एक पूरा परिवार नदी किनारे बैठकर आराम करता दिखाई देता है. कुछ शेर पानी पी रहे होते हैं और बाकी धूप सेंकते दिखाई देते हैं. इसी दौरान पानी में अचानक हलचल होती है. शेरों को अंदेशा होता है कि कोई बड़ा जंगली जानवर पास आ रहा है. धीरे-धीरे पानी से निकलती आवाजें बढ़ती हैं और परिवार चौकन्ना होकर देखने लगता है.

दरियाई घोड़े की धमाकेदार एंट्री

कुछ ही पलों में पानी की सतह पर एक दरियाई घोड़ा नजर आता है. शुरू में वह सिर्फ अपना सिर बाहर निकालकर शेरों को ताड़ता रहता है. लेकिन जैसे ही वह किनारे के बिल्कुल करीब पहुंचता है, अचानक पूरी ताकत से पानी से बाहर कूदता है. दरियाई घोड़े को इतनी तेजी से बाहर उछलते देख शेर परिवार घबरा जाता है. एक ही पल में पूरा समूह वहां से भाग खड़ा होता है, जैसे किसी खतरनाक हमले की आशंका हो. वीडियो में शेरों की घबराहट साफ दिखती है.

देखें Video:

27 सेकंड में खत्म हुआ रोमांचक नज़ारा

दरियाई घोड़ा अपने भारी कद-काठी के बावजूद लगातार आगे बढ़ता रहता है. उसकी ओर बढ़ते हर कदम के साथ शेर तेज़ी से दूर भागते दिखाई देते हैं. कुछ ही सेकंड में पूरा परिवार नदी किनारे से काफी दूर पहुंच जाता है. करीब 27 सेकंड के इस वीडियो में शेरों की पूरी दहशत और दरियाई घोड़े का रौब साफ नजर आता है. फुटेज खत्म होते-होते हिप्पो नदी किनारे शांति से खड़ा दिखाई देता है जबकि शेर बहुत दूर भाग चुके होते हैं.

क्यों डरते हैं शेर भी दरियाई घोड़े से?

यह वीडियो रेडिट के पेज r/badassanimals पर साझा किया गया है. हज़ारों लोगों ने वीडियो को पसंद किया है और कमेंट्स में दरियाई घोड़े की ताकत और उसके आत्मविश्वास की जमकर चर्चा हो रही है. दरियाई घोड़ा शरीर, वजन और ताकत में शेर से कहीं बड़ा माना जाता है. उसके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी जानवर को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं. हालांकि उसे बड़ा शिकारी नहीं कहा जाता, लेकिन उसका आक्रामक स्वभाव जंगल में सभी को सतर्क रहने पर मजबूर कर देता है. यही वजह है कि शेर भी अक्सर उससे भिड़ने से बचते हैं.

