संविधान में कोई रोक नहीं, लेकिन... ओवैसी के हिजाब वाली पीएम के बयान पर असम सीएम का जवाब

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है और भविष्य में ऐसा समय आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी. अब ओवैसी के बयान पर असम सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत एक हिंदू-बहुल देश है और अब तक प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू समुदाय से रहे हैं.

वो वक्त जरूर आएगा

ओवैसी ने 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'भारत का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, पाकिस्तान के संविधान की तरह नहीं जो शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है.' उन्होंने कहा कि शायद वह इसे देखने के लिए जीवित न रहें लेकिन भविष्य में ऐसा समय जरूर आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगी.

बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया

ओवैसी के इस बयान पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. बीजेपी सांसद अनिल बोंदे ने इसे ‘गैरजिम्मेदाराना' करार देते हुए कहा कि हैदराबाद के सांसद आधा सच पेश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहतीं और ईरान में हिजाब के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का हवाला दिया. बोंदे ने कहा, “कोई भी गुलामी पसंद नहीं करता. भारत में जनसांख्यिकीय असंतुलन उभर रहा है, इसलिए हिंदू एकता जरूरी है.”

राजनीतिक बयानबाजी तेज

ओवैसी के उस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इस बयान पर भाजपा नेताओं, मंत्रियों और आम लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसे लेकर सियासी हलकों में बहस छिड़ गई है. भाजपा सांसद भोला सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला देश की जनता करती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती. भोला सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का चयन राजनीतिक दलों के आंतरिक नेतृत्व और जनता के मतदान से तय होता है.