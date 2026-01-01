कॉर्पोरेट में काम करने की लड़की को मिली सजा, हॉस्पिटल में भर्ती...हाथ में ड्रिप लगवा कर ली मीटिंग

Hospital Bed Office Meeting Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक पोस्ट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसमें एक महिला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई नजर आ रही हैं, हाथ में ड्रिप लगी है और सामने लैपटॉप खुला हुआ है, जिसमें ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग चल रही है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिस पर लिखा था 'बिना बताए साबित करो कि तुम कॉर्पोरेट कर्मचारी हो' और कैप्शन दिया गया था 'Corporate employee ft.' यह नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी. इलाज के दौरान भी काम से जुड़े रहना, आज के कॉर्पोरेट वर्क कल्चर की एक तल्ख हकीकत को सामने लाता है.

मेहनत या मजबूरी? सोशल मीडिया की दो राय (Corporate Work Pressure Debate)

इस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ यूजर्स ने महिला की लगन और जिम्मेदारी की तारीफ की, तो कई लोगों ने इसे खतरनाक मिसाल बताया. एक यूजर ने लिखा, 'कृपया इसे नॉर्मल मत बनाइए.' दूसरे ने कहा, 'मीटिंग बाद में भी हो सकती थी.' कई लोगों का मानना है कि बीमारी में भी काम करने का दबाव कॉर्पोरेट कर्मचारियों की सेहत के साथ नाइंसाफी है. यह वीडियो उस बेचैनी और मजबूरी को बयां करता है, जिसमें प्रोफेशनल्स अक्सर फंस जाते हैं.

'वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल' बनता नया ट्रेंड? (Work From Hospital Culture)

कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए. किसी ने बताया कि उसने सर्जरी के तुरंत बाद कॉल अटेंड की थी, तो किसी ने लिखा 'अब अस्पताल से काम करना वर्क फ्रॉम होम का नया वर्जन बन रहा है.' कुछ यूजर्स ने यह भी चेताया कि ऐसी मिसालें मैनेजर्स की उम्मीदें बढ़ा सकती हैं, जो आगे चलकर दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित होंगी.

