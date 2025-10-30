विज्ञापन
विशेष लिंक

मंदिर में लगी थी भक्तों की लंबी कतार, बुजुर्ग अम्मा को देखकर पुलिस वाले ने जो किया, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

मंदिर में लगी लंबी लाइन में खड़ी एक बुजुर्ग भक्त की मदद कर पुलिसवाले ने सबका दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिसवाला अम्मा का हाथ पकड़कर उन्हें सीधे मंदिर के द्वार तक ले जाता है, ताकि वे बिना लाइन में लगे दर्शन कर सकें.

Read Time: 3 mins
Share
मंदिर में लगी थी भक्तों की लंबी कतार, बुजुर्ग अम्मा को देखकर पुलिस वाले ने जो किया, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें
बुजुर्ग अम्मा संग पुलिसवाले का काम देख सबकी आंखें नम हो गईं

मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्त घंटो इंतजार करते हैं. मंदिर के प्रांगण में लंबी लंबी कतारें लगती हैं. और, हर भक्त पूरे धैर्य के साथ इंतजार करता है अपनी बारी आने का. कि, कब वो मंदिर के गर्भ गृह में पहुंचेगा और दर्शन लाभ ले सकेगा. इस इंतजार में क्या बूढ़े क्या बच्चे सब प्रतीक्षा करते ही नजर आते हैं. ऐसे ही एक मंदिर की लंबी कतार में खड़ी एक बुजुर्ग भक्त की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया एक पुलिस वाले ने. बुजुर्ग अम्मा को देखकर पुलिसवाले ने जो किया उसे देखकर मंदिर में मौजूद हर भक्त हैरान रह गया.

देखें Video:

पुलिसवाला बना भक्त का मददगार

इंस्टाग्राम पर बैक बेंचर्स फीड नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट ने ये वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में किसी मंदिर में लगी भक्तों की लंबी लाइन दिख रही है. इस लाइन में एक बुजुर्ग भक्त भी खड़ी दिख रही है. अचानक उन के पास एक पुलिस वाला आता है. और कुछ बात करने लगता है. कुछ मिनट बाद वो पुलिस वाला बुजुर्ग भक्त का हाथ पकड़ कर उन्हें अपने साथ ले जाता है. शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है. वो पुलिसवाला उस बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता जाता है. और, उन्हें मंदिर के द्वार तक ले जाता है. वहां खड़े दूसरे लोगों से बुजुर्ग महिला को अंदर जाने देने के लिए कहता है, ताकि वो बिना लाइन में लगे दर्शन कर सकें. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है पावर का सही इस्तेमाल.

यूजर्स ने किया सैल्यूट

पुलिस वाले की इस नेकदिली पर यूजर्स उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे पुलिस वालों के लिए दिल से रिस्पेक्ट. कुछ यूजर्स ने सैल्यूट लिख कर कमेंट किया या सैल्यूट करता हुआ इमोजी शेयर किया. एक यूजर ने लिखा कि पद कोई भी हो संस्कार बने रहने चाहिए.

यह भी पढ़ें: खाना बनाते बनाते 18 साल की साली को हुआ 55 साल के जीजा से प्यार, एक सांस में बता डाली दिलचस्प लव स्टोरी

3 महीने में घटाओ इतना वज़न और जीत लो Porsche! चीन के जिम का चौंकाने वाला कॉन्टेस्ट वायरल

मैं नहीं चाहता... टेक प्रोफेशनल ने इस्तीफा देने से पहले बॉस को मैसेज पर कही ऐसी बात, वायरल चैट कर देगी हैरान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Temple Viral Video, Policeman Viral Video, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now