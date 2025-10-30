मैं नहीं चाहता... टेक प्रोफेशनल ने इस्तीफा देने से पहले बॉस को मैसेज पर कही ऐसी बात, वायरल चैट कर देगी हैरान

Ashutosh Nautiyal Resignation: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक टेक कर्मचारी और उसके बॉस की चैट खूब वायरल हो रही है. इस बातचीत ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक कर्मचारी ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी मर्यादा और आत्म-सम्मान को प्राथमिकता दी.

यह चैट एक्स पर यूज़र आशुतोष नौटियाल ने शेयर की, जिसके साथ उन्होंने Adele के मशहूर गाने ‘Skyfall' की एक लाइन लिखी- जो इस बातचीत को और भी ड्रामैटिक बना देती है.चैट की शुरुआत में मैनेजर अपने कर्मचारी से माफ़ी मांगते हुए दिखाई देते हैं. वो कहते हैं कि कल जो भी हुआ, उसे दिल पर मत लेना और साथ ही अपनी ओर से सब ठीक करने की कोशिश करते हैं. वो भरोसा दिलाते हैं कि उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा.

मैनेजर ने किया वीडियो कॉल, लेकिन…

कुछ देर बाद, बॉस ने फिर वीडियो कॉल करने की कोशिश की, पर कर्मचारी ने कॉल रिसीव नहीं किया. इसके बाद बॉस ने मैसेज भेजा, “कहाँ हो तुम? शाम हो गई है” जिसमें चिंता और बेचैनी दोनों झलक रही थी. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो किसी फिल्म के सीन जैसा था.

“मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं”

कई घंटों की चुप्पी के बाद, अशुतोष ने आखिरकार जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि वो अब और काम नहीं करना चाहते और अपना रेजिग्नेशन ईमेल भेज रहे हैं. उनका जवाब बेहद शांत लेकिन दृढ़ था- “I am done. I don't want to continue anymore.” बॉस ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अशुतोष ने साफ़ शब्दों में कह दिया , “I don't want to.” यानी बातचीत यहीं खत्म.

This is the end...

Hold your breathe and count to 10. pic.twitter.com/qY7LUp97Gv — Ashutosh Nautiyal (@ashutosh_0_7) October 24, 2025

“यही है नई पीढ़ी का वर्क कल्चर”

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. कुछ ही घंटों में इसे 2.4 मिलियन व्यूज़ और 11 हज़ार से ज़्यादा लाइक्स मिल गए. कई यूज़र्स ने इस बातचीत को “रियल और ईमानदार मोमेंट” बताया. एक यूज़र ने लिखा- “नई पीढ़ी अब हर चीज़ चुपचाप सहने के बजाय, अपने लिए खड़ी हो रही है.” वहीं दूसरे ने कहा- “अब वक्त आ गया है कि हम ऑफिस में ‘सर' बोलने जैसी पुरानी आदतों से बाहर आएं और सबको बराबरी से ट्रीट करें.”

नए दौर का संदेश

इस चैट ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि वर्कप्लेस पर सम्मान और मानसिक शांति कितनी ज़रूरी है. कभी-कभी “I don't want to” कहना सिर्फ़ नौकरी छोड़ना नहीं होता, बल्कि अपने सेल्फ-रिस्पेक्ट को बचाने की हिम्मत दिखाना होता है.

