जाड़ों की जंग में 'स्नो क्रिकेट', बर्फीले मोर्चे पर फावड़े से क्रिकेट खेलते सेना के जवानों का वीडियो वायरल

Indian Army Soldiers Play Cricket In Snow: उत्तर भारत की कंपा देने वाली ठंड के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आए. हम अक्सर सोचते हैं कि मोर्चे पर तैनात सैनिक सिर्फ कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन यह क्लिप बताती है कि वही जवान सबसे मुश्किल हालात में भी खुशी ढूंढ़ लेते हैं. जैसे कोई दोस्त कहानियां सुना रहा हो, वैसे ही यह वीडियो हमें सीधे उनके बीच ले जाता है...बर्फ, ठंड और अटूट जज्बा.

ये भी पढ़ें:-आसमान में घूमता दिखा रहस्यमयी साया...अजीबोगरीब परछाई देख हक्का-बक्का रह गया हाइकर, कैमरे में किया कैद

फावड़ा बना बैट, स्नोबॉल बनी गेंद (Indian Army Snow Cricket)

यह वीडियो भारतीय सेना के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. इसमें जवान बर्फ से ढके इलाके में क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं. असली क्रिकेट किट तो वहां नहीं थी, पर जज्बा पूरा मौजूद था, इसलिए बल्ले की जगह एक फावड़ा उठा लिया गया और गेंद की जगह इस्तेमाल हुई स्नोबॉल. तापमान इतना कम कि सांस भी धुंआ बनकर निकल रही थी, लेकिन चेहरों पर मुस्कान वैसी ही थी, जैसी किसी मैदान में जीत का चौका पड़े तो होती है.

ये भी पढ़ें:-दूल्हे की ये बात सुन इमोशनल हो गए शादी में मौजूद लोग, अब चर्चा में है पूरे जिला

बर्फ में क्रिकेट वीडियो (Soldiers Playing Cricket)

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो को indianarmy.adgpi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा था, 'Where the cold bites hardest, their laughter echoes the loudest.' यानी जहां ठंड सबसे ज्यादा काटती है, वहां उनकी हंसी सबसे जोर से सुनाई देती है. यह लाइन ही बताती है कि भारतीय सैनिक कितनी मजबूत मानसिकता के साथ ड्यूटी निभाते हैं

सोशल मीडिया पर प्यार की बौछार (Army jawan cricket)

वीडियो अपलोड होते ही लोगों का दिल जीत चुका है. चार घंटे में ही करीब 20 लाख व्यूज पार. कमेंट सेक्शन में लोग लगातार लिखते रहे, 'इतनी ठंड में भी इतना जोश...सलाम है.' एक यूजर ने लिखा, 'इस वीडियो ने दिन बना दिया.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'अनुपम खेर ने भी 'जय हो' लिखकर जवानों का हौसला बढ़ाया.

ये भी पढ़ें:-मुर्दाघर के फ्रीजर में अचानक जाग उठी महिला, बाहर निकलने की कोशिश और फिर...

जवानों की जिंदादिली की झलक (Motivational Army Video)

यह सिर्फ मस्ती का एक पल नहीं, बल्कि सैनिकों की हिम्मत और दिल की गर्माहट का सबूत है. जो लोग दिन-रात सीमा पर रहते हैं, वही छोटी-छोटी खुशियों में जिंदगी का असली स्वाद ढूंढ़ लेते हैं. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि वर्दी के पीछे भी इंसान होते हैं. हंसते, खेलते, जिंदगी को एंजॉय करते हुए.

ये भी पढ़ें:-कुत्ते ने नोच ली नाक और निगल गया...करवानी पड़ गई 16 सर्जरी, फिर डॉक्टर्स बनाई दूसरी नाक!