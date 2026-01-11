स्ट्रेचर पर पत्नी और 8 घंटे पहने जन्मी बेटी ने तिरंगे में लिपटे जवान को दी आखिरी विदाई, फफक पड़े लोग, VIDEO

किस्मत कितना क्रूर हो सकता है, इसका नजारा महाराष्ट्र के संतारा में देखने को मिला. जहां एक महिला को बेटी को जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद पति को अंतिम विदाई देनी पड़ी. महिला स्ट्रेचर पर लेटी हुई पति की चिंता तक पहुंची, लेटे-लेटे ही उसने एक बार पति के चेहरे को हाथ लगाया. उसके साथ खड़ी एक दूसरी महिला गोद में 8 घंटे पहने जन्मी नवजात को लेकर खड़ी थी. इस नजारे को देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई. अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है.



महाराष्ट्र के सातारा जिले से सामने आई दिल दहलाने वाली घटना

दरअसल यह दर्दनाक घटना महाराष्ट्र के सातारा जिले के आरे दरे गांव से सामने आई. जहां भारतीय सेना के जवान प्रमोद जाधव की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. प्रमोद की पत्नी प्रेग्नेंट थी, बच्चे के जन्म के समय प्रमोद खुद मौजूद रह सके, इसलिए उन्होंने छुट्टी ली थी. लेकिन किसी को क्या पता था कि परिवार के पास आने का फैसला करने वाले प्रमोद इतना दूर चले जाएंगे कि कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे.

सातारा तालुका के दरे इलाके में हुए एक सड़क हादसे में प्रमोद की मौत हो गई. इस हादसे के कुछ ही घंटों बाद उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया. पिता बनने की खुशी देखने से पहले ही प्रमोद जाधव की जीवन यात्रा हमेशा के लिए थम गई.

गोद में नवजात की बच्ची को लेकर पति को अंतिम विदाई देने श्मशान पहुंची पत्नी

रविवार को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ प्रमोद जाधव का अंतिम संस्कार किया गया. लेकिन अंतिम विदाई के दौरान वह पल हर किसी का दिल चीर देने वाला था, जब सिर्फ आठ घंटे पहले जन्मी नवजात बेटी को गोद में लिए, पत्नी अपने पति को आखिरी सलाम करने श्मशान भूमि पहुंची.

मां की आंखों में आंसू थे, गोद में मासूम बच्ची और सामने देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले पति का पार्थिव शरीर. इस दृश्य को देखकर मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं.



(सतारा से राहुल तापसे की रिपोर्ट)