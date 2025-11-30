दूल्हे की ये बात सुन इमोशनल हो गए शादी में मौजूद लोग, अब चर्चा में है पूरे जिला

Bridegroom Returned 31 Lakh Dowry: कई बार किसी शादी में एक ऐसा पल आ जाता है जो सिर्फ परिवारों को नहीं, पूरी समाज की सोच को बदलने की ताकत रखता है. मुजफ्फरनगर की एक साधारण-सी शादी में भी कुछ ऐसा ही हुआ...जब दूल्हे ने प्यार, इज्जत और इंसानियत को दहेज से बड़ा बताया. लोग कहते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा शोर से नहीं, किसी के चुपचाप उठाए कदमों से शुरू होते हैं और इस बार ऐसा ही हुआ.

तिलक की रस्म में भावुक कर देने वाला पल (groom returns dowry)

शादी की तिलक रस्म चल रही थी. थाली में करीने से सजाकर रखे गए 31 लाख रुपये सबकी नजरें अपनी ओर खींच रहे थे. दुल्हन (अदिति सिंह) के परिवार ने महामारी में पिता के गुजर जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से ये रकम इकट्ठा की थी, लेकिन तभी दूल्हे (अवधेश राणा) ने झुककर थाली की ओर देखा और मुस्कुराते हुए ऐसे शब्द कहे कि पूरा मंडप खामोश हो गया. दूल्हे ने कहा, 'इस पर मेरा कोई हक नहीं है. ये अदिति के पिताजी की जिंदगी भर की कमाई है. मैं इसे नहीं ले सकता.' उनके ये शब्द सुनकर दुल्हन पक्ष के लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर धीरे-धीरे पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी, जैसे किसी ने सालों पुरानी कुप्रथा पर सीधा प्रहार कर दिया हो.

दूल्हे के परिवार ने दिखाई मिसाल (heartwarming wedding story)

अवधेश के माता-पिता ने भी तुरंत उनके फैसले का समर्थन किया. उन्हें देखकर लगा...संस्कार सिर्फ बोलने की चीज नहीं, निभाने की भी कला है. शादी का माहौल अचानक और भी खुशनुमा हो गया. जयमाला हो या कन्यादान...हर रस्म पहले से ज्यादा प्यार और सम्मान के साथ पूरी हुई.

अदिति की विदाई...आंखों में चमक, दिल में सुकून (emotional wedding story)

विदाई का वक्त आया तो अदिति की मुस्कुराहट बताती थी कि उन्होंने सिर्फ पति ही नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार पाया है जो उन्हें सम्मान से अपनाता है. गांववालों का कहना है कि, अवधेश का 'हाथ जोड़कर पैसे लौटाना' अब पूरे जिले में चर्चा का सबसे विषय है. एक बुजुर्ग ने कहा, 'यह सिर्फ शादी नहीं, दहेज जैसी कुरीति को करारा जवाब है.' इस शादी ने साबित कर दिया कि नई पीढ़ी दहेज नहीं, बराबरी और सम्मान की बात करती है. अवधेश-अदिति की जोड़ी अब सिर्फ पति-पत्नी नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा दिखाने वाला उदाहरण बन गई है.

