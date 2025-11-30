कुत्ते ने नोच ली नाक और निगल गया...करवानी पड़ गई 16 सर्जरी, फिर डॉक्टर्स बनाई दूसरी नाक!

Dog Bite Nose: सोचिए...सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखें और एक पल में महसूस हो कि वो चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा. वह हिस्सा, जो आपकी पहचान था...किसी हादसे में खो गया. ऐसा ही दर्द झेला जॉर्डन विल्सन ने...एक ऐसी महिला जिसने तीन साल तक न सिर्फ दर्द सहा, बल्कि हिम्मत से अपनी जिंदगी को फिर से जोड़कर दुनिया को नया सबक दिया. एक कुत्ते के हमले ने उनकी नाक को इतना बुरी तरह काट दिया कि वह उसे निगल ही गया, लेकिन डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी और इस महिला के माथे की स्किन से एक नई नाक बनाकर उनकी मुस्कान वापस लौटा दी.

ये भी पढ़ें:-जंगल में इस जानवर को जाता देख कांप उठा लोगों का कलेजा, पुलिस को किया फोन..जांच में निकला 'माउस'

कुत्ते का हमला...जिसने जिंदगी बदल दी (Nose Surgery of Woman)

यह मामला फ्रांस के Toulouse शहर का है. करीब तीन साल पहले जॉर्डन अपने जीजा के घर मिलने गई थीं. उसी वक्त वहां मौजूद कुत्ते ने अचानक उन पर हमला कर दिया. हमला इतना खतरनाक था कि कुत्ते (Woman Nose Surgery) ने उनकी नाक पकड़ ली, जोर से झकझोरा और नाक को काटकर निगल भी लिया. जॉर्डन बताती हैं कि उस वक्त उनका दाहिना गाल भी फट गया था और चेहरा खून से भर चुका था. उन्हें जल्द ही अस्पताल ले जाया गया.

ये भी पढ़ें:-ताबूत में 'जिंदा' हो उठी महिला...चिता जलाने से ठीक पहले सुनाई दी दिल दहला देने वाली आवाज

16 सर्जरी...3 साल का सफर और फिर नया चेहरा (Forehead flap nose reconstruction)

अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत घाव को साफ किया और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था 'नई नाक कैसे बनाई जाए?' डॉक्टरों ने एक दुर्लभ और जटिल तकनीक अपनाई. फोरहेड फ्लैप सर्जरी, जिसमें माथे की स्किन को नीचे मोड़कर नाक तैयार की जाती है.

ये भी पढ़ें:-इस म्यूजियम में लगी थी मुर्दों की प्रदर्शनी...देखने पहुंची मां का फट पड़ा कलेजा, जब देखा अपने बेटे का शव

महिला का दर्द 'मैंने खुद को पहचानना बंद कर दिया था' (France woman nose surgery)

जॉर्डन को 16 बड़ी सर्जरी, कई छोटे-छोटे मेडिकल प्रोसीजर और महीनों की रिकवरी से गुजरना पड़ा. धीरे-धीरे उनकी नाक का आकार बनना शुरू हुआ और आखिर में उनका चेहरा फिर से पहले जैसा दिखने लगा. जॉर्डन कहती हैं, 'जब सर्जरी चल रही थी, मेरा चेहरा अजीब लगने लगा था. मुझे पब्लिक में जाना अच्छा नहीं लगता था. आईने में खुद को देखना भी मुश्किल था. ऐसा लगता था जैसे मैं वो नहीं हूं', लेकिन आज...वह मुस्कुराती हैं, क्योंकि दोस्तों और परिवार ने कहा, 'तुम फिर से पहले जैसी लगने लगी हो.' जॉर्डन अब कहती हैं, 'चेहरा पहले जैसा नहीं, लेकिन हिम्मत ज्यादा मजबूत हो गई है.'

ये भी पढ़ें:-Hulk बनने चले थे...तोतापरी बन गए, सुपरहीरो बनने के चक्कर में लगा लिया ऐसा पेंट, अब नहीं छूट रहा रंग

कुत्ते को लेकर कार्रवाई (Dog attack surgery)

हमले के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने कुत्ते को 'खतरनाक' घोषित तो किया, लेकिन उसे मारने के लिए मालिक पर दबाव नहीं बनाया. जॉर्डन का फोकस सिर्फ एक था, 'ठीक होना...फिर से जीना और अपने चेहरे को वापस पाना.'

ये भी पढ़ें:-मरे हुए कॉकरोच और ऊपर कीड़े का बुरादा...ये है स्पेशल कॉफी, कीमत सुन लग जाएगा 440 वोल्ट का झटका

डॉक्टरों की टीम- जिन्होंने चमत्कार कर दिखाया (Plastic surgery miracle)

Toulouse के प्लास्टिक सर्जनों ने जो किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं. माथे की त्वचा से नाक बनाना बेहद जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन उन्होंने कौशल से जॉर्डन की पहचान और आत्मविश्वास दोनों वापिस ला दिए.

ये भी पढ़ें:-अजीबो-गरीब हादसा, हाईवे पर महिला ड्राइवर के साथ हुई हैरान कर देने वाली घटना