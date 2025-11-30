आसमान में घूमता दिखा रहस्यमयी साया...अजीबोगरीब परछाई देख हक्का-बक्का रह गया हाइकर, कैमरे में किया कैद

Hiker Saw Own Shadow Cast Into The Clouds: कभी-कभी पहाड़ों की खामोशी में ऐसा जादू छिपा होता है, जो वक्त को एक पल के लिए रोक देता है. आप चलते रहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन अचानक नेचर आपको ऐसा तोहफा दे देती है कि लगता है, यही तो लाइफ की असली खूबसूरती है. एक वायरल वीडियो में एक हाइकर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब बादलों की चादर के बीच उसे खुद की एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी. ऐसा दृश्य जिसे देखकर इंटरनेट भी एक पल को हैरान रह गया.

ये भी पढ़ें:-मुर्दाघर के फ्रीजर में अचानक जाग उठी महिला, बाहर निकलने की कोशिश और फिर...

हाइकिंग के बीच अचानक दिखा 'अलौकिक' नजारा (​Brocken Spectre Video)

वीडियो में हाइकर बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, सामने सूरज की सुनहरी किरणें गिर रही हैं, मानो आसमान उसी पल उसे कोई खास संदेश भेज रहा हो. कैमरा घूमता है और नीचे फैले बादलों का समंदर ऐसा लगता है, जैसे बर्फ की चादर किसी जादुई ऊर्जा से लहरें मार रही हो और फिर एक पल में, हाइकर को सामने हवा में खुद की एक अजीब-सी छवि दिखती है, बिल्कुल उसकी ही आकृति, लेकिन चमकती हुई, जैसे सूरज उसे घेर रहा हो. इस ‘ग्लोइंग फिगर' को देखते ही वीडियो में मौजूद लोग भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं...क्या ये सच में है? या फिर कोई पहाड़ी भ्रम?

ये भी पढ़ें:-कुत्ते ने नोच ली नाक और निगल गया...करवानी पड़ गई 16 सर्जरी, फिर डॉक्टर्स बनाई दूसरी नाक!

रहस्य का नाम- Brocken Spectre (rare phenomenon India)

वैज्ञानिक इसे कहते हैं Brocken Spectre. जब सूरज पीछे से चमकता है और सामने बादलों पर किसी व्यक्ति की छाया पड़ती है, तो यह ऐसा दिखता है जैसे आसमान में एक चमकती हुई मानव आकृति खड़ी हो. पहाड़ों पर ये घटना बेहद रेयर मानी जाती है, इसलिए इसे देखने वाले खुद को लकी समझते हैं, लेकिन वीडियो में ये साया जैसा दिख रहा है, वो इतना साफ और इतना रहस्यमयी है कि दर्शक यकीन ही नहीं कर पा रहे.

'भगवान खुद बात करना चाहते हैं' (hiker saw his own shadow in clouds)

वीडियो पर आए कमेंट इसे और दिलचस्प बना देते हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भगवान तुमसे आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या ये रियल है? या एडिटेड लग रहा है.' कुछ लोग इस घटना को शुभ संकेत बताने लगे, तो कुछ इसे पहाड़ों का सबसे खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन करार दे रहे हैं, लेकिन सच चाहे जो भी हो, वीडियो ने लोगों की सोच में एक रहस्यमयी जिज्ञासा जरूर भर दी है.

ये भी पढ़ें:-मेरे बच्चे ने क्या गलती की? पॉल्यूशन के कारण करानी पड़ी बेटे की सर्जरी, मां ने वीडियो शेयर किया बयां किया दर्द

बादलों में खुद को देखना...कैसा महसूस होता है? (optical illusion clouds)

हाइकर का कहना है कि ये पल उनके लिए ऐसा था जैसे पूरा ब्रह्मांड कुछ सेकंड के लिए बस उनके आसपास ही घूम रहा हो. हवा की ठंडक, सूरज की गर्माहट और बादलों की यह चमक उन्हें ऐसा एहसास कराती है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी पूरी यात्रा को खास बना दिया हो.

ये भी पढ़ें:-कंगालों की जिंदगी जी रही थी 25 करोड़ की मालकिन...फिर 1 सलाह ने बदल दी जिंदगी

इस वीडियो को क्यों कहा जा रहा है 'मिस्ट्री मोमेंट'? (nature mystery video)

साया बेहद क्लियर दिखाई देता है.

सूरज का गोल 'हैलो' इसे और दिव्य बनाता है.

कैमरा जैसे ही घूमता है...परछाई अचानक फोकस में आ जाती है.

और आखिरी में बादलों का घूमता हुआ दृश्य सबको चौंका देता है.

यही वजह है कि लोग इसे केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं, बल्कि एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस कह रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-बैंक में ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगाकर एंट्री कर रहे लोग, देख पब्लिक बोली- ये बैंक है या 'खतरों के खिलाड़ी' का ऑडिशन