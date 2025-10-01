मेट्रो में पूरे सफर में पति ने बड़े प्यार से टांगा पत्नी का बैग, बुज़ुर्ग कपल का दिल छू लेने वाला पल वायरल

Delhi Metro Elderly Couple Video: दिल्ली मेट्रो रोज़ाना लाखों यात्रियों की कहानियों का गवाह बनती है. इस बार एक बुज़ुर्ग कपल का ऐसा पल कैमरे में कैद हुआ जिसने इंटरनेट का दिल जीत लिया. वीडियो में पति अपनी पत्नी का बैग पूरे सफर के दौरान थामे बैठा रहा. आम तौर पर लोग मेट्रो में अपने बैग खुद संभालते हैं, लेकिन इस वीडियो में बुजुर्ग पति अपनी पत्नी का बैग थामे बैठे दिखे. बैग चाहे छोटा ही क्यों न हो, मगर इसे थामने का अंदाज़ इतना प्यार भरा था कि लोगों ने इसे रिश्ते में सच्चे सम्मान और देखभाल की मिसाल बताया.

दोनों का प्यार कितना गहरा और सच्चा है

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग कपल साथ बैठा है. जिसमें पति ने बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी का बैग अपने कंधे पर टांगा हुआ है.. बिना किसी झिझक के बुजुर्ग शख्स अपनी पत्नी का बैग कंधे पर लटकाए बैठे हैं ताकि उनकी पत्नी आराम से बैठ सके. यह वीडियो न सिर्फ दोनों की एक दूसरे के लिए परवाह दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि इस उम्र में भी दोनों का प्यार कितना गहरा और सच्चा है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर तारीफों की बरसात

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@journalistnikitaaa) नाम की यूजर ने शेयर किया है. जिसे अबतक 37 लाख बार देखा जा चुका है और 3 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग इस कपल की तारीफ करते नहीं थके. एक यूज़र ने लिखा– “सच्चा प्यार यही होता है, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, देखभाल कम नहीं होनी चाहिए.” वहीं दूसरे ने कहा– “आजकल की पीढ़ी को ऐसे रिश्तों से सीख लेनी चाहिए.”

रिश्ते का असली मतलब

इस छोटे से पल ने यह साबित कर दिया कि प्यार का मतलब सिर्फ बड़े-बड़े काम करना नहीं, बल्कि छोटे-छोटे इशारे भी रिश्ते को गहरा बना देते हैं. पति का बैग उठाना इस बात की निशानी है कि ज़िंदगी के हर सफर में साथ निभाना ही रिश्ते की असली खूबसूरती है.

