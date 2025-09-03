खाने से एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए महिला ने बताया नया हैक, सिर्फ एक कटोरी से गायब हो जाएगा सब्जी का सारा तेल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने किचन के लिए जबरदस्त हैक बताया है. इस हैक के जरिए खाना बनाते वक्त सब्जी में से एक्सट्रा ऑयल निकालने की तकनीक बताई है. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला कढ़ाई में सब्जी पका रही है. इस दौरान जब वो सब्जी को पकने के लिए कढ़ाई को ढक रही होती है, तो उसे एक आइडिया आता है. वो सब्जी में से तेल निकालने के लिए कढ़ाई के बीचोबीच जगह बनाकर एक कटोरी रख देती है.

इसके बाद कढ़ाई को ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती है. इसके बाद जब वो कढ़ाई से ढक्कन हटाती है तो कलछी की मदद से कढ़ाई में रखी कटोरी हटा देती है. इसके बाद जो दिखाई देता है, वो वाकई आपको हैरान कर देगा. कटोरी हटाने पर सब्जी का सारा तेल कढ़ाई के बीचोबीच इकट्ठा हो जाता है. जिसके बाद महिला चम्मच की मदद से तेल को कटोरी में निकालकर अलग कर लेती है. तो आपने देखा कैसे इस हैक से आप सब्जी में से एक्स्ट्रा तेल निकालकर उसे हेल्दी बना सकते हैं.

देखें Video:

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@radhikamaroo) नाम के पेज से शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को 2 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो पर लोग ढेरों कमेंट कर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ये हैक सच में काम करता है. दूसरे यूजर ने लिखा- काफी आसान और मजेदार हैक है. तीसरे यूजर ने मजाक में लिखा- बचे हुए तेल का क्या करना है?

