X ने अश्लील पोस्ट पर मानी अपनी गलती, हजारों पोस्ट ब्लॉक, कहा-भारत के कानून का पालन करेंगे -सूत्र

भारतीय कानूनों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के मामले में एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने अपनी गलती मान ली है. X ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए यह भरोसा दिया है कि वो भारत के क़ानून के हिसाब से काम करेंगे. सूत्रों ने ये जानकारी दी है. एक्स ने करीब 3500 कंटेंट पोस्ट ब्लॉक किए हैं और 600 अकाउंट भी डिलीट किए हैं. एक्स ने यह भी भरोसा दिया है कि वो भविष्य में किसी तरह के अश्लील कंटेंट को इजाजत नहीं देगा. Grok पर अश्लील कंटेंट को लेकर MEITY ने उसे नोटिस जारी किया था.

एआई टूल ‘ग्रोक' का दुरुपयोग

सरकार ने अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स' को एआई टूल ‘ग्रोक' के दुरुपयोग से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री मामले में कार्रवाई के लिए 7 जनवरी तक मोहलत दी थी.उसे सात जनवरी तक एटीआर जमा करने को कहा गया था. पहले एक्स को यह रिपोर्ट पांच जनवरी तक जमा करनी थी. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दो जनवरी को जारी नोटिस में कहा था कि एक्स के मंच पर एआई टूल 'ग्रोक' का इस्तेमाल कर फर्जी खातों से महिलाओं की अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीरें एवं वीडियो बनाए जा रहे हैं.मंत्रालय ने इसे सोशल मीडिया मंच के स्तर पर सुरक्षा उपायों एवं निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता बताते हुए कहा था कि यह आईटी कानून और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन है.

अश्लील कंटेंट पर एक्शन ले एक्स

मंत्रालय ने एक्स को निर्देश दिया था कि वह ग्रोक से सभी अश्लील, अशोभनीय और गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसे 72 घंटे के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आईटी कानून की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी संरक्षण की छूट तभी लागू होती है, जब मंच पूरी तरह से उचित सावधानी का पालन करे.

ग्रोक की खामियां दूर करने का निर्देश

नोटिस में एक्स को ग्रोक ऐप की तकनीकी, प्रक्रियागत खामियों की समीक्षा करने, कंटेंट नियमन को सख्त करने और नियमों के उल्लंघन करने वाले यूजर्स के खाते निलंबित या ब्लॉक करने जैसे कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया था. पहले से मौजूद अवैध अश्लील कंटेंट को बिना देरी के हटाने या उस तक पहुंच को रोकने का निर्देश भी दिया गया था.

सरकार ने दी थी चेतावनी

सरकार ने चेतावनी दी थी कि नियमों का पालन नहीं करने पर एक्स को आईटी कानून और बीएनएस के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. उसे धारा 79 के तहत मिलने वाला संरक्षण भी समाप्त हो सकता है.एक्स ने अपने सेफ्टी हैंडल पर कहा है कि वह अवैध प्रतिबंधित कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उन्हें हटाएगा और संबंधित खातों को स्थायी रूप से निलंबित करने के साथ जरूरत पड़ने पर स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग करेगा.

