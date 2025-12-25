विज्ञापन
न लाइन न झंझट, सिर्फ 2 मिनट में WhatsApp से बुक करें Delhi Metro की टिकट

DMRC की WhatsApp टिकटिंग सर्विस हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे हर तरह के यात्री इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें. यह सुविधा दिल्ली NCR की 288 मेट्रो स्टेशनों और 12 मेट्रो लाइनों पर काम करती है.

Delhi Metro की लंबी-लंबी लाइन और भीड़ से बचने का जुगाड़ मिल गया है. अब आगे से आपको कभी दिल्ली मेट्रो की भीड़ में टिकट के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि अब आप अपने मोबाइल से ही WhatsApp के लिए टिकट बुक करा सकते हैं. DMRC ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले ही WhatsApp आधारित टिकट बुकिंग सिस्टम शुरू दिया है. लेकिन आज भी कई लोग मेट्रो में सफर करने के लिए टोकन की लाइन में ही लगते हैं. तो अब आपको मेट्रो टिकट के लिए लंबी लाइनों में लगने या अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. यात्री सीधे WhatsApp चैट के जरिए कहीं से भी मेट्रो टिकट खरीद सकते हैं.

WhatsApp टिकटिंग सेवा
DMRC की WhatsApp टिकटिंग सर्विस हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे हर तरह के यात्री इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें. यह सुविधा दिल्ली NCR की 288 मेट्रो स्टेशनों और 12 मेट्रो लाइनों पर काम करती है, जिसमें गुरुग्राम रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट लाइन भी शामिल है. यानी लगभग पूरी दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर WhatsApp से टिकट बुक कर सकते हैं.

WhatsApp से Metro टिकट बुक करने का तरीका
सबसे पहले DMRC का ऑफिशियल WhatsApp नंबर 9650855800 अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करें. इसके बाद WhatsApp खोलकर इस नंबर पर “Hi” मैसेज भेजें. कुछ ही सेकंड में ऑटोमैटिक रिप्लाई आएगा, जिसमें आपको अपनी पसंद की भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा. भाषा चुनते ही स्क्रीन पर कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे टिकट खरीदना, पिछली यात्रा का टिकट देखना या टिकट दोबारा प्राप्त करना.

जब आप 'Buy Ticket' ऑप्शन चुनते हैं, तो आपसे यात्रा का डेस्टिनेशन और शुरुआती स्टेशन पूछा जाएगा. इसके बाद आपको कितने टिकट चाहिए, यह चुनना होता है. सारी जानकारी कन्फर्म करने के बाद आप पेमेंट के स्टेप पर पहुंच जाते हैं. यहां UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए सुरक्षित भुगतान कर सकते हैं. पेमेंट पूरा होते ही WhatsApp चैट में ही आपका QR कोड टिकट आ जाता है, जिसे मेट्रो स्टेशन के AFC गेट पर एंट्री और एग्जिट दोनों के समय स्कैन किया जाता है.

WhatsApp Metro टिकटिंग की जरूरी शर्तें
1. एक बार में अधिकतम 6 QR टिकट बुक किए जा सकते हैं.
2. दिल्ली मेट्रो की सामान्य लाइनों का संचालन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होता है, जबकि एयरपोर्ट लाइन सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक चलती है.
3. WhatsApp टिकटिंग से बुक किए गए टिकट को कैंसल नहीं किया जा सकता, इसलिए यात्रा की जानकारी ध्यान से भरना जरूरी है.
4. पेमेंट के दौरान UPI से भुगतान करने पर DMRC कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता.
5. WhatsApp से मिला QR टिकट पूरे दिन वैध रहता है, लेकिन स्टेशन में एंट्री करने के बाद 65 मिनट के भीतर बाहर निकलना जरूरी होता है.

