डॉल के साथ खेल रही थी बच्ची, अचानक खिलौने में हुआ कुछ ऐसा, डर के भागी मासूम, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

इस वीडियो पर लोगों के भी अजीबोगरीब कमेंट्स आ रहे हैं. एक ने लिखा है, 'जब गुड़िया बच्ची से बात करना चाह रही थी तो वह भाग क्यों गईं? दूसरे यूजर ने लिखा है, 'मुझे लगता है धागे से गुड़िया के हाथ को उठाया गया है'.

गुड़िया के साथ खेल रही थी बच्ची, तभी हुआ कुछ ऐसा...

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने देखने वालों को डरा दिया है. अगर आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आपका भी पसीना छूट जाएगा. लाबुबु डरावनी डॉल के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन जिस डॉल की कहानी हम बताने जा रहे हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी. इस वायरल वीडियो में एक बच्ची अपने खिलौनों के साथ किचन-किचन खेल रही थी. इस बच्ची ने अपने इस बचपन के खेल को अपने कैमरे भी रिकॉर्ड किया. बच्ची किचन-किचन खेल ही रही थी कि इसके पीछे रखी इसकी डॉल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि यह बच्ची कांप उठी और जान बचाकर भाग गई.

बच्ची के साथ ये क्या हुआ ? (Girl Playing Viral Video)

वीडियो में देखें कि कैसे यह बच्ची अपने खिलौनों को कैमरे में दिखाती है और इसके पीछे एक डॉल भी रखी है.बच्ची कैमरे में अपनी चीजों को दिखा ही रही थी कि अचानक डॉल ने अपने हाथ से पानी का गिलास गिरा दिया. बच्ची ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और फिर इसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. इसके बाद लड़की कैमरे में देख रही थी और कैमरे में डॉल भी कैप्चर हो रही थी कि तभी डॉल ने अपना हाथ हवा में उठा लिया ये देख बच्ची की जान हलक में आ गई और वह वहां से तुरंत भाग खड़ी हुई. बस वीडियो में इतना ही है. इस वीडियो को @devilgazing नामक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है और दावा किया गया है कि इस वीडियो में कुछ भी एडिट नहीं किया गया है.

लोगों ने बताई हकीकत (Girl Playing with Her Doll)

इस वीडियो पर लोगों के भी अजीबोगरीब कमेंट्स आ रहे हैं. एक ने लिखा है, 'जब गुड़िया बच्ची से बात करना चाह रही थी तो वह भाग क्यों गईं? दूसरे यूजर ने लिखा है, 'मुझे लगता है धागे से गुड़िया के हाथ को उठाया गया है'. तीसरे लिखा है, 'सच कहूं तो अब यह बच्ची कभी भी डॉल से नहीं खेलेगी'. चौथा यूजर लिखता है, 'नहीं, यह स्क्रिप्टेड नहीं है और ना ही इसे धागे से किया गया है'. कई यूजर्स ने लिखा है एनाबेल रिटर्न्स'. एक और लिखता है, 'यह बैटरी ऑपरेटेड डॉल है'. अब इस वीडियो पर लोगों के ऐसे ही अलग-अलग कमेंट्स आ रहे हैं.

