विज्ञापन
विशेष लिंक

पापा ने किया ऐसा जबरदस्त गरबा, मस्ती भरे डांस से लूट ली महफिल, बेटी ने शेयर किया दिल छू लेने वाला Video

सोशल मीडिया पर एक पिता का गरबा डांस वीडियो वायरल हो रहा है. बेटी ने गर्व से शेयर किया यह वीडियो जिसमें उनके एनर्जेटिक मूव्स और खुशमिजाज अंदाज़ ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

Read Time: 2 mins
Share
पापा ने किया ऐसा जबरदस्त गरबा, मस्ती भरे डांस से लूट ली महफिल, बेटी ने शेयर किया दिल छू लेने वाला Video
पापा ने किया ऐसा जबरदस्त गरबा, मस्ती भरे डांस से लूट ली महफिल

नवरात्रि के मौके पर सोशल मीडिया पर डांस वीडियो की भरमार रहती है, लेकिन इस बार एक पिता के डांस ने इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया है. बेटी ने अपने पिता का प्यारा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें वे गरबा में जबरदस्त मूव्स दिखाते नज़र आ रहे हैं. बेटी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा– “ये हैं मेरे पापा, जिनकी एनर्जी और खुशी देखकर हर कोई झूम उठे.” 

एनर्जी और खुशी से भरे मूव्स

वीडियो में आप देख सकते हैं कि पिता पूरे जोश और उमंग के साथ पारंपरिक गरबा मूव्स करते दिख रहे हैं. उनके चेहरे की मुस्कान और डांस का आत्मविश्वास दर्शकों को बेहद भा गया. लोग कह रहे हैं कि डांस करने के लिए उम्र की नहीं, बस दिल से खुशी की ज़रूरत होती है. वीडियो शेयर होते ही लोगों ने खूब प्यार बरसाया और कहा कि असली त्योहार की रौनक तो ऐसे ही पलों से बढ़ती है.

देखें Video:

डांस ने सबका दिल जीत लिया

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर बेटी ने अपने अकाउंट (@iamnotyourbruh._) से शेयर किया है. वीडियो को अबतक 98 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 4 हज़ार से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. लोग वीडियो पर तारीफों भरे ढेरों कमेंट कर रहे हैं और वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा– “इनके डांस ने तो सबका दिल जीत लिया.” वहीं दूसरे ने कहा– “गरबा का असली मज़ा तो ऐसे ही परिवार संग आता है.”

त्योहार की खुशियों में चार चांद

नवरात्रि का यह डांस वीडियो लोगों को याद दिला रहा है कि त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह परिवार और समाज में खुशी फैलाने का अवसर भी हैं. इस पिता के डांस ने यही संदेश दिया कि त्योहार का असली मज़ा दिल से जीने में है.

यह भी पढ़ें: गर्भनिरोधक कॉइल भी न रोक सका जन्म, पैदा होते ही हाथ में Contraceptive Coil पकड़े दिखा बच्चा, डॉक्टर भी हैरान

आधी रात को गरबा सेलिब्रेशन से लौट रही थी महिला, भूली चाबी तो रैपिडो ड्राइवर ने किया ऐसा काम, लोग ठोक रहे सलाम

लड़की ने दिया Love Letter, लड़के ने सर जी से कर दी शिकायत, खत में लिखी बात सुनकर, मास्टर जी के उड़े होश!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Father Daughter Video, Garba Dance Video, Father Garba Dance
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com