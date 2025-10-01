पापा ने किया ऐसा जबरदस्त गरबा, मस्ती भरे डांस से लूट ली महफिल, बेटी ने शेयर किया दिल छू लेने वाला Video

नवरात्रि के मौके पर सोशल मीडिया पर डांस वीडियो की भरमार रहती है, लेकिन इस बार एक पिता के डांस ने इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया है. बेटी ने अपने पिता का प्यारा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें वे गरबा में जबरदस्त मूव्स दिखाते नज़र आ रहे हैं. बेटी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा– “ये हैं मेरे पापा, जिनकी एनर्जी और खुशी देखकर हर कोई झूम उठे.”

एनर्जी और खुशी से भरे मूव्स

वीडियो में आप देख सकते हैं कि पिता पूरे जोश और उमंग के साथ पारंपरिक गरबा मूव्स करते दिख रहे हैं. उनके चेहरे की मुस्कान और डांस का आत्मविश्वास दर्शकों को बेहद भा गया. लोग कह रहे हैं कि डांस करने के लिए उम्र की नहीं, बस दिल से खुशी की ज़रूरत होती है. वीडियो शेयर होते ही लोगों ने खूब प्यार बरसाया और कहा कि असली त्योहार की रौनक तो ऐसे ही पलों से बढ़ती है.

देखें Video:

डांस ने सबका दिल जीत लिया

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर बेटी ने अपने अकाउंट (@iamnotyourbruh._) से शेयर किया है. वीडियो को अबतक 98 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 4 हज़ार से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. लोग वीडियो पर तारीफों भरे ढेरों कमेंट कर रहे हैं और वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा– “इनके डांस ने तो सबका दिल जीत लिया.” वहीं दूसरे ने कहा– “गरबा का असली मज़ा तो ऐसे ही परिवार संग आता है.”

त्योहार की खुशियों में चार चांद

नवरात्रि का यह डांस वीडियो लोगों को याद दिला रहा है कि त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह परिवार और समाज में खुशी फैलाने का अवसर भी हैं. इस पिता के डांस ने यही संदेश दिया कि त्योहार का असली मज़ा दिल से जीने में है.

