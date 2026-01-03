बेटी ने पापा के लिए खरीदे 17 हज़ार के जूते, देखते ही पिता ने दिया ऐसा रिएक्शन, Video इंटरनेट पर छा गया

Father Daughter Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों पापा-बेटी के रिश्ते की एक बेहद प्यारी झलक वायरल हो रही है. इस वीडियो में न कोई दिखावा है, न कोई ड्रामा, बस प्यार, अपनापन और एक बेटी की छोटी-सी कोशिश, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि पापा आराम से बैठे होते हैं, तभी उनकी बेटी एक डब्बा लाकर उन्हें देती है. पापा मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि इसमें क्या है? बेटी मासूमियत से कहती है- आप खोलकर देखिए. डब्बा खुलते ही पापा पूछते हैं- ये किसके लिए है? बेटी जवाब देती है- आपके लिए. जूते देखकर पापा कहते हैं- जूता तो अच्छा है, एक-दो हजार का होगा. फिर हंसते हुए कहते हैं- तीन हजार का है. इस पर बेटी तपाक से कहती है- नहीं, ये दस हजार से ऊपर का है. बेटी पापा से जूते पहनने को कहती है और बताती है कि इससे पैर को बहुत आराम मिलेगा, चलने पर लगेगा ही नहीं कि कुछ पहना है. जूते पहनकर पापा जब टहलते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं- बहुत अच्छा है.

जब सामने आई असली कीमत

पापा जब कीमत पूछते हैं तो बेटी बताती है कि जूते 17 हजार रुपये के हैं. यह सुनकर पापा कहते हैं- बहुत महंगा है. लेकिन इसके बाद भी वे जूते उतारते नहीं. कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी पानी पीते हैं, हर काम जूते पहनकर ही करते रहते हैं. यह देखकर बेटी खुश होकर कहती है- लगता है आज पापा जूते उतारेंगे ही नहीं, रातभर पहनकर ही सोएंगे. यह मासूम सी बात वीडियो का सबसे भावुक पल बन जाती है.

देखें Video:

इंस्टाग्राम पर वीडियो ने मचाया धमाल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @radhikasarraf.official अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इसे 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 20 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों के दिल से निकली प्रतिक्रियाएं. वीडियो पर यूज़र्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा- शायद आपके पापा कभी न कहें, लेकिन उन्हें आप पर बहुत गर्व है. दूसरे ने लिखा- ये कौन से जूते हैं? अगर इतने आरामदायक हैं तो मैं भी अपने पापा के लिए मंगवाऊंगी. तीसरे ने कहा- एक दिन मैं भी अपने माता-पिता के लिए ऐसा जरूर करूंगा. एक अन्य यूज़र ने लिखा- माता-पिता को देने के लिए इससे बेहतर तोहफा कुछ नहीं.

पापा-बेटी का रिश्ता फिर बना मिसाल

यह वीडियो याद दिलाता है कि प्यार की कीमत पैसों से नहीं, बल्कि भावनाओं से होती है. एक बेटी की छोटी-सी कोशिश और पापा की सादगी ने इस वीडियो को हर किसी के दिल के बेहद करीब ला दिया.

