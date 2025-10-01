आधी रात को गरबा सेलिब्रेशन से लौट रही थी महिला, भूली चाबी तो रैपिडो ड्राइवर ने किया ऐसा काम, लोग ठोक रहे सलाम  

इस वीडियो को देखने बाद आपके ज़हन में एक ही सवाल आएगा कि क्या हमारे समाज में महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है? सोचने वाली बात तो यह है कि इस सवाल का जवाब एक पुरुष ही अच्छी तरह जानता है. यही कारण है कि एक रैपिडो ड्राइवर ने जब देखा कि एक महिला देर रात अकेली खड़ी है तो वह निस्वार्थ उसका सिक्योरिटी गार्ड बन गया. इससे साफ जाहिर होता है कि रैपिडो ड्राइवर अच्छी तरह जानता है कि हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है. इस महिला ने इस पूरे वाक्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और बताया कि रात को उसके साथ क्या-क्या हुआ. साथ ही रैपिडो ड्राइवर का दिल से धन्यवाद भी किया.



देर रात महिला की ढाल बना रैपिडो ड्राइवर ( Woman and Rapido Rider Viral Video)



महिला ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया है, 'मैं गरबा सेलिब्रेशन से देर रात घर लौट रही थी, लेकिन घर जाकर मुझे पता चला कि मैं चाबी तो वहीं भूल गई हूं और अब मैं अपनी फ्लैटमेट के आने का इंतजार कर रही हूं, जो रास्ते में है'. जब रैपिडो ड्राइवर ने इस महिला को देर रात अकेले खड़े पाया तो उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके पास खड़ा गया और बोला जब तक उसकी पार्टनर नहीं आ जाती, तब तक वह वहां से नहीं जाएगा. बता दें, यह पूरा किस्सा आधी रात का है. रैपिडो ड्राइवर ने कहा, 'मैम जब तक आपकी दोस्त नहीं आ जाती है, मैं आपके साथ ही हूं'. इस पर महिला ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है इंसानियत आज भी जिंदा है.

देखें Video:



यूजर्स ने की रैपिडो ड्राइवर की तारीफ (Rapido Rider Viral Video)

महिला के इस वीडियो पर अब लोग उस रैपिडो ड्राइवर को हीरो बता रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'आपको उसका आभार व्यक्त करने के साथ-साथ टिप भी देनी चाहिए थी'. दूसरा यूजर लिखता है, 'बुरे समाज में अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है'. तीसरा लिखता है, 'भाई को दिल से सलाम, हम सभी को ऐसा ही होना चाहिए'. चौथा यूजर लिखता है, 'बुरे लोगों की वजह से जब अच्छे लोगों पर भी शक होने लगता है, तो फिर ऐसे महान लोग इंसानियत की मिसाल खड़ी कर देते हैं'. इस महिला के इस खूबसूरत वीडियो पर लोग ऐसे ही कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

