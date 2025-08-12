पानी की धारा में लोट-लोटकर मस्ती करता दिखा हाथी का बच्चा, क्यूट Video देख नहीं भरेगा दिल, बार-बार देख रहे लोग

World Elephant Day 2025: आज विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day) के मौके पर पूर्व भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है जिसमें एक नन्हा हाथी अपनी मां की देखरेख में पानी की बहती धारा में मस्ती करता नज़र आ रहा है. वीडियो में नन्हा हाथी अपनी मां के साथ सावधानी से एक नहर में उतरता है और फिर ठंडे पानी में छप-छप करता और लोट-लोटकर खेलता है.

अपने पोस्ट के कैप्शन में सुशांत नंदा ने इस वीडियो के बारे में बताते हुए लिखा है: "कदम दर कदम—एक सूंड से दूसरी सूंड तक, यह प्यारा सा बच्चा अपनी मां की निगरानी में पानी के जादू की खोज करता है. पानी की हर बूंद आशा की एक बूंद है. आइए सुनिश्चित करें कि यह पल कभी न खत्म हो. एक ऐसे भविष्य के लिए RT करें जहां हाथी आज़ाद घूम सकें. #WorldElephantDay"

Step by step- trunk to trunk, the Cute baby discovers the magic of water under Mamas watch….

Every drop of water is a drop of hope.Let's make sure this moment never disappears. RT for a future where elephants roam free.#world elephant day. pic.twitter.com/3GUsvabCN0 — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) August 12, 2025

सुशांत नंदा द्वारा एक्स पर शेयर किया गया हाथी के बच्चे का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो को शेयर किए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और 6 हज़ार से ज्यादा लोग अबतक इस वीडियो को देख चुके हैं और सैंकड़ों लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर प्यार भरे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बच्चा बहुत क्यूट है. दूसरे यूजर ने लिखा- कितना खूबसूरत नज़ारा है.

विश्व हाथी दिवस, जो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, इन भव्य जीवों के समक्ष आने वाली संरक्षण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जिनकी आबादी आवास की हानि, अवैध शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण खतरे में है.

