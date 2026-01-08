विज्ञापन
गेट पास मिल गया पापा... बिहार पुलिस का फिजिकल एग्जाम पास कर बेटी ने लगाया फोन

यह वीडियो साबित करता है कि मेहनत और लगन का फल जरूर मिलता है. एक बेटी की सफलता और पिता का गर्व, इन दोनों का संगम लोगों के दिलों में बस गया है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ देखा नहीं जा रहा, बल्कि महसूस किया जा रहा है.

बिहार पुलिस में बेटी की जीत ने छू लिया दिल

Father Daughter Emotional Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं. यह वीडियो सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं, बल्कि पिता-बेटी के उस रिश्ते की झलक है, जिसमें संघर्ष, उम्मीद और गर्व छिपा होता है. बिहार पुलिस के फिजिकल एग्ज़ाम में सफलता हासिल करने के बाद एक बेटी अपने पिता को फोन कर खुशखबरी देती है और यही पल इंटरनेट पर लाखों दिल जीत रहा है.

वायरल वीडियो में क्या है खास?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती बिहार पुलिस का फिजिकल एग्ज़ाम पास करने के बाद अपने पिता को कॉल करती है. भावुक आवाज़ में वह कहती है- गेट पास मिल गया पापा. इतना सुनते ही फोन के दूसरी तरफ से पिता की आवाज़ आती है- वाह बेटा सबको पेड़ा खिला दे. बेटी हामी भरती है और खुशी के आंसू उसकी आंखों से छलक पड़ते हैं. यह छोटा सा संवाद लोगों के दिल को छू गया.

देखें Video:

कहां से वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को एक्स पर @thebiharoffice नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के साथ लिखा गया कि यह बिहार में महिला सशक्तीकरण का जीता-जागता उदाहरण है और राज्य देश के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है. वीडियो को अब तक 32 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है, वहीं कमेंट सेक्शन में लोग बेटी और पिता दोनों को जमकर बधाई दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यही असली सफलता होती है, जब बेटी अपने पिता का सपना पूरा करती है.

पिता के गर्व ने छू लिया दिल

इस वीडियो में साफ नजर आता है कि एक बेटी की कामयाबी पिता के लिए कितनी बड़ी खुशी होती है. न कोई दिखावा, न कोई लंबा भाषण- बस दो लाइनें और अनकहे आंसू, जो सब कुछ बयां कर देते हैं. यह वीडियो सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि बिहार में बढ़ते महिला सशक्तीकरण की तस्वीर भी पेश करता है. बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार के साथ-साथ पूरे समाज का नाम रोशन कर रही हैं.

