विज्ञापन
विशेष लिंक

ड्यूटी के चक्कर में अपना ही बर्थडे भूल गया फौजी, बेटी रात 12 बजे किया कॉल तो दिया ये जवाब

सरहद पर तैनात एक भारतीय सैनिक, जो देश की हिफाजत में इतना मशगूल है कि अपना जन्मदिन तक भूल जाता है, लेकिन उसकी बेटी की वीडियो कॉल दिल को छू जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल यह 17 सेकंड का वीडियो लोगों को फर्ज और परिवार के बीच की खामोश कुर्बानी का एहसास करा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
ड्यूटी के चक्कर में अपना ही बर्थडे भूल गया फौजी, बेटी रात 12 बजे किया कॉल तो दिया ये जवाब
वर्दी में डूबा फर्ज, याद ही नहीं रहा जन्मदिन…बेटी की एक कॉल ने रुला दिया

Indian Soldier Viral Video: जब सरहद पर तैनात एक सैनिक के लिए तारीखें, त्योहार और जन्मदिन सब धुंधले पड़ जाते हैं, तब सिर्फ वर्दी और वतन ही याद रहता है. ऐसे में अचानक मोबाइल स्क्रीन पर बेटी की मासूम मुस्कान उभर आए और वो कहे 'हैप्पी बर्थडे पापा' तो मजबूत से मजबूत दिल भी एक पल के लिए थम सा जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यही छोटा सा वीडियो आज देशभर के लोगों को फर्ज और मोहब्बत के उस रिश्ते की याद दिला रहा है, जहां खामोश कुर्बानियां सबसे ऊंची आवाज बन जाती हैं.

ड्यूटी में ऐसा डूबा कि जन्मदिन भी याद न रहा (soldier forgot birthday)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @SuvarnBharat नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो ने हजारों दिलों को छू लिया है. वीडियो में एक भारतीय सैनिक अपनी ड्यूटी में व्यस्त नजर आता है. इसी दौरान उसकी बेटी वीडियो कॉल पर उसे जन्मदिन की बधाई देती है. चेहरे पर हैरानी और आंखों में हल्की सी नमी...सैनिक को जैसे पल भर के लिए एहसास होता है कि आज उसका अपना दिन है, जिसे वह भूल चुका था. यही पल वीडियो को खास बना देता है.

17 सेकंड का वीडियो, गहरा जज्बा (daughter video call soldier)

महज 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो को अब तक 46 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 4 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि सैनिक अपने कर्तव्य में इतना मग्न है कि जन्मदिन भूल जाता है, लेकिन बेटी की शुभकामनाएं दिल को छू जाती हैं. यह वीडियो किसी बड़े भाषण या देशभक्ति के नारे के बिना, फर्ज की सच्ची तस्वीर दिखा रहा है.

सोशल मीडिया पर उमड़ा जज्बातों का सैलाब (Indian army father daughter)

इंटरनेट पर वायरल इस दिल छू लेने वाले वीडियो पर यूजर्स कई इमोशनल प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई लिख रहा है, 'यही असली देशभक्ति है,' तो कोई कहता है, 'इन सैनिकों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं.' कई लोगों ने बेटी और पिता के रिश्ते को सलाम किया.

ये भी पढ़ें:- दिव्यांग बच्चे के इलाज के पैसे दे रही थी मां, डॉक्टर ने अपने काम से जीता सबका दिल

ये भी पढ़ें:- मौत के बाद दोबारा जी उठी महिला, बताया- उस पार की दुनिया में क्या-क्या देखा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Soldier Viral Video, Soldier Forgot Birthday, Daughter Video Call Soldier, Army Emotional Video, Indian Army Father Daughter
Get App for Better Experience
Install Now