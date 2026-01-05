ड्यूटी के चक्कर में अपना ही बर्थडे भूल गया फौजी, बेटी रात 12 बजे किया कॉल तो दिया ये जवाब

Indian Soldier Viral Video: जब सरहद पर तैनात एक सैनिक के लिए तारीखें, त्योहार और जन्मदिन सब धुंधले पड़ जाते हैं, तब सिर्फ वर्दी और वतन ही याद रहता है. ऐसे में अचानक मोबाइल स्क्रीन पर बेटी की मासूम मुस्कान उभर आए और वो कहे 'हैप्पी बर्थडे पापा' तो मजबूत से मजबूत दिल भी एक पल के लिए थम सा जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यही छोटा सा वीडियो आज देशभर के लोगों को फर्ज और मोहब्बत के उस रिश्ते की याद दिला रहा है, जहां खामोश कुर्बानियां सबसे ऊंची आवाज बन जाती हैं.

ड्यूटी में ऐसा डूबा कि जन्मदिन भी याद न रहा (soldier forgot birthday)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @SuvarnBharat नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो ने हजारों दिलों को छू लिया है. वीडियो में एक भारतीय सैनिक अपनी ड्यूटी में व्यस्त नजर आता है. इसी दौरान उसकी बेटी वीडियो कॉल पर उसे जन्मदिन की बधाई देती है. चेहरे पर हैरानी और आंखों में हल्की सी नमी...सैनिक को जैसे पल भर के लिए एहसास होता है कि आज उसका अपना दिन है, जिसे वह भूल चुका था. यही पल वीडियो को खास बना देता है.

An Indian soldier is so engrossed in his duties that he forgets his birthday and his daughter wishing him should touch your chord pic.twitter.com/2lLh6Un0Mz — Maithili (@SuvarnBharat) January 5, 2026

17 सेकंड का वीडियो, गहरा जज्बा (daughter video call soldier)

महज 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो को अब तक 46 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 4 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि सैनिक अपने कर्तव्य में इतना मग्न है कि जन्मदिन भूल जाता है, लेकिन बेटी की शुभकामनाएं दिल को छू जाती हैं. यह वीडियो किसी बड़े भाषण या देशभक्ति के नारे के बिना, फर्ज की सच्ची तस्वीर दिखा रहा है.

सोशल मीडिया पर उमड़ा जज्बातों का सैलाब (Indian army father daughter)

इंटरनेट पर वायरल इस दिल छू लेने वाले वीडियो पर यूजर्स कई इमोशनल प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई लिख रहा है, 'यही असली देशभक्ति है,' तो कोई कहता है, 'इन सैनिकों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं.' कई लोगों ने बेटी और पिता के रिश्ते को सलाम किया.

