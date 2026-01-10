कुलदीप सेंगर की दोनों बेटियां... उन्नाव रेप पीड़िता ने वीडियो जारी कर लगाया बड़ा आरोप

उन्नाव दुष्कर्म की पीड़िता ने दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके सहयोगियों पर बड़ा आरोप लगाया है. पीड़िता ने कहा कि सेंगर का परिवार और उसके समर्थक पिछले कुछ दिनों से मुझे चरित्रहीन साबित करने और मेरी पहचान उजागर करने में जुटे हैं. पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों पर भी गंभीर आरोप लगाए. रेप पीड़िता ने एक वीडियो मैसेज के जरिए मदद मांगी है.

उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने आरोप लगाया, "कुलदीप सिंह सेंगर की दो बेटियां और उनके समर्थक पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मेरी पहचान उजागर कर रहे हैं. मैं इसे हर जगह देख रही हूं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह. कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक और सहयोगी मुझे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं."

VIDEO | Unnao rape victim alleged, "Kuldeep Singh Sengar's two daughters and their supporters have, for the past few days, been exposing my identity on social media. I am seeing it everywhere, on Facebook, Instagram, everywhere."



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/KPUTEKgubP — Press Trust of India (@PTI_News) January 10, 2026

अपराधी की कोई जाति नहीं होती : उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता

इससे पहले पीड़िता ने एक भावुक अपील करते हुए कहा था कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और किसी भी समाज को दोषी व्यक्ति के समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया पर सेंगर समर्थकों द्वारा उन्हें और उनके पति को बदनाम किया जा रहा है

पीड़िता ने विशेष रूप से क्षत्रिय समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि वह स्वयं भी उसी समाज से आती हैं और एक गरीब परिवार की बेटी हैं. पीड़िता ने कहा, ‘‘मैं भी क्षत्रिय समाज की बेटी हूं, मैं भी इस देश की बेटी हूं. कृपया मेरी आवाज बनिए.''

2019 में बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाये सेंगर की सजा को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित किये जाने के बाद इस पर खासा विवाद हुआ था. बलात्कार पीड़िता ने इसके विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था. इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग हाथों में तख्ती लेकर सेंगर के समर्थन में भी उतर आये थे.

हालांकि, गत 29 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने सेंगर की सजा निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी.

उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा के निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद फिलहाल जेल में ही रहेगा.

कुलदीप के समर्थन में जंतर-मंतर पर सम्मेलन

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें 11 जनवरी को जंतर-मंतर पर कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उनकी बेटियों द्वारा कथित क्षत्रिय सम्मेलन बुलाए जाने की बात कही गई है. जेल में बंद सेंगर की बेटियों ने सोशल मीडिया पर भावुक अपील पोस्ट की थी. जिसमें उन्होंने अपने पिता को बेगुनाह बताया था.

ये भी पढ़ें: मैं यह इसलिए लिख रही हूं... सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुलदीप सेंगर की बेटी की इंटरनेट पर खुली चिट्ठी