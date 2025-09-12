हनुमान चालीसा पर स्टूडेंट्स ने किया अद्भुत डांस, परफॉर्मेंस देख लोग हैरान, बोले- बारिश भी इन्हें नहीं रोक पाई

कर्नाटक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज (Karnataka engineering college) का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें भरतनाट्यम डांसर्स का ग्रुप बारिश में हनुमान चालीसा पर जबरदस्त डांस करते नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो को इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है. प्रार्थना राव (@prarthana_nanana) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप अबतक 60 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

इसमें निट्टे महालिंगा आद्यंतया मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Nitte Mahalinga Adyanthaya Memorial Institute of Technology) के कंपाउंड में छात्रों के एक समूह को नाचते हुए दिखाया गया है, जबकि एक दर्शक उनके परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर रहा है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "दृष्टिकोण: बारिश आपकी टीम को परफॉर्मेंस करने से नहीं रोक सकती."

देखें Video:

प्रार्थना ने पोस्ट में अपना नोट जोड़ा: "जब इंद्रदेव के पास प्लान हों, लेकिन आप डांस करना बंद न करें." सोशल मीडिया यूज़र्स ने डांसर्स के समर्पण की सराहना की. एक यूज़र ने कहा, "बारिश ने आपके परफॉर्मेंस में चार चाँद लगा दिए," दूसरे ने आगे कहा, "बारिश ने भले ही आपके परफॉर्मेंस में चार चाँद लगा दिए हों, लेकिन इसमें नाचना कभी आसान नहीं होता, खासकर क्लासिकल डांस में जहां फिसलन भरे मंच पर हर स्टेप में बैलेंस करना पड़ता है, शाबाश दोस्तों."

इस सराहना के बीच समूह में एक पुरुष डांसर ने ध्यान आकर्षित किया. एक यूज़र ने पूछा, "बीच में कोई एक शख्स है या मेरी आँखें चमक रही हैं?" जबकि दूसरे ने लिखा, "हे भगवान, एक लड़का भरतनाट्यम डांस कर रहा है." एक यूजर ने कहा, "कोई अपराध नहीं, लेकिन जब मैंने लड़कियों को नाचते देखा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनके बीच एक लड़के को नाचते देखा तो मैं हैरान रह गया. लड़के क्लासिकल डांस कर रहे थे!" बारिश में भीगा परफॉर्मेंस और ग्रुप की एनर्जी ने यह साफ कर दिया कि आखिर क्यों यह वीडियो ऑनलाइन इतना पॉपुलर हो रहा है.

