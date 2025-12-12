विज्ञापन
IND U-19 Record: टीम इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 433 रन बनाकर रचा इतिहास, अंडर-19 यूथ वनडे में बड़ा कारनामा

Team India Under-19 Youth ODI World Record: यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारत ने 400 से जयादा रन बनाकर इतिहास रच दिया.

Team India Under-19 ODI Record

Team India Asia Cup Under-19 Record: अंडर-19 टीम इंडिया ने एशिया कप इतिहास में एक बड़ा कारनामा अपने नाम कर लिया. वैभव सूर्यवंशी की शानदार शतकीय पारी की वजह से भारत ने शुक्रवार को यूएई के खिलाफ 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 का विशाल स्कोर बनाया. यह U-19 ODI में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. जी हां भारत ने यूएई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 रन का आकंड़ा करने के साथ ही भारत U-19 ODI में तीन बार 400 से ज़्यादा का स्कोर बनाने वाली पहली टीम भी बन गई है. इससे पहले यूएई ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया था.

भारत U-19 ODI में तीन बार 400 से ज़्यादा का स्कोर बनाने वाली पहली टीम भी बन गया है. इससे पहले भारत का U-19 ODI में सबसे बड़ा स्कोर 2004 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 425/3 था, उन्होंने 2022 में युगांडा के खिलाफ 405/5 का स्कोर भी बनाया था.

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ केवल 56 गेंद पर शतक जमाकर इतिहास रच दिया. वैभव एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप में अपनी तूफानी शतकीय पारी के दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. वो मेन्स अंडर-19 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले  बल्लेबाज बन गए हैं, तो वहीं, अंडर-19 एशिया कप में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज भी वैभव बने हैं.

अपनी इस शतकीय पारी में वैभव ने 14 छक्के अबतक लगा लिए हैं. एशिया यूथ/अंडर-19 कप के लिए एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी दरवेश रसूली के नाम था. दरवेश रसूली ने 2017 में अपनी 105 रन की पारी में 10 छक्के लगाए थे. 

India U19, Vaibhav Suryavanshi, Cricket
