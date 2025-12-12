ईशा देओल ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद शेयर किया पोस्ट, प्रकाश कौर, सनी- बॉबी देओल की अनदेखी झलक भी आई नजर

ईशा देओल ने पापा धर्मेंद्र का इमोशनल ट्रिब्यूट देते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. यह एक्ट्रेस की फैमिली द्वारा रखी गई दिल्ली में प्रेयर मीट के बाद शेयर किया गया. वीडियो में फैंस को दिवंगत सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ की झलक भी देखने को मिलेगी, जिसमें उनकी सिनेमा की जर्नी को ट्रिब्यूट दिया गया है. वीडियो की शुरूआत धर्मेंद्र की सिनेमैटिक लैगेसी से होती है और फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को दिखाया जाता है, जो आज भी फैंस के दिलों में जगह बनाए हुए है. लेकिन फैंस की नजरें ईशा देओल द्वारा उनकी फैमिली यानी पिता धर्मेंद्र से लेकर दादा की झलक देखने को मिलती है.

परिवार के साथ धर्मेंद्र की फोटो

वीडियो में आगे धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ की भी झलक है, जिसमें ईशा देओल और अहाना देओल की पिता के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताते हुए बचपन की तस्वीरें हैं. इसके अलावा अपने नातियों के साथ समय बिताते हुए कुछ तस्वीरें. इसके अलावा वीडियो में दिलीप कुमार को एक फंक्शन में धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए देखा जा सकता है.

धर्मेंद्र का फाइनल मैसेज

धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट देते हुए उनके आखिरी कुछ अपीयरेंस को भी शेयर किया गया है और एक मूविंग व्यॉइसओवर के साथ उनकी शायरी को कहा गया है. वह कहते हैं, जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ की रेशों की तरह ही तो है. पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है. पर कमबख्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है मगर, इसे हार जाना ही तो है. इस वीडियो में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल की कुछ बचपन की तस्वीरें भी हैं.

प्रेयर मीट में इमोशनल हुईं हेमा मालिनी

गौरतलब है कि दिल्ली में रखी गई प्रेयर मीट में हेमा मालिनी ने बेटियों अहाना और ईशा देओल के साथ एक इमोशनल ट्विब्यूट धर्मेंद्र को दिया. उन्होंने कहा, जिस शख्स के साथ मैंने फिल्मों में प्यार का अभिनय किया. वही मेरे जीवनसाथी बन गए. हमारा प्यार सच्चा था. तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी. हमारी शादी हुई और वह एक अच्छ पति बन गए. वह सपोर्ट थे और मेरी जिंदगी के हर पल में मेरे साथ खड़े रहे.