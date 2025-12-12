विज्ञापन
विशेष लिंक

सास ऐसी है तो बीवी कैसी होगी... दुल्हन की मां ने दूल्हे का किया ऐसा स्वागत, हिल गई पूरी बारात

शादी के एक वीडियो में दुल्हन की मां ने दामाद के लिए स्टेज पर फिल्मी गानों पर धमाकेदार डांस किया है. दूल्हे की खुशी और मेहमानों के उत्साह ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल बना दिया.

Read Time: 3 mins
Share
सास ऐसी है तो बीवी कैसी होगी... दुल्हन की मां ने दूल्हे का किया ऐसा स्वागत, हिल गई पूरी बारात
शादी में सास का धमाकेदार डांस वायरल

Mother-in-law dance: शादियों में अक्सर दूल्हा-दुल्हन ही सबका ध्यान खींचते हैं, लेकिन इस बार सुर्खियां किसी और ने बटोर लीं है, दुल्हन की मां यानी दूल्हे की सास ने. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारात आ चुकी है, स्टेज सजा हुआ है और मेहमानों की भीड़ उमड़ रही है. इसी दौरान सास स्टेज पर आती हैं और फिल्मी गानों पर ऐसा धमाकेदार डांस करती हैं कि पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है.

स्टेज पर आते ही छा गईं सास

वीडियो में दिखता है कि दूल्हे की एंट्री हो रही है और दुल्हन की मां वेलकम करने के लिए डांस करने लगती हैं, इस दौरान दूल्हा भी खुशी से मुस्कुराता नजर आता है. डांस के दौरान सास की एनर्जी, आत्मविश्वास और एक्सप्रेशंस इतने शानदार हैं कि लोग लगातार हूटिंग और तालियों से उनका हौसला बढ़ाते रहते हैं. दूल्हे का परिवार भी खुशी से झूमता दिखता है, मानो ये पल हमेशा उनकी यादों में बस जाए.

देखें Video:

ऐसी सास हर किसी को मिले!

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bollygarageweddingchoreography नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. मेहमानों की प्रतिक्रियाएं भी वीडियो में सुनाई देती हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट्स कर डांस की तारीफ भी कर रहे हैं. किसी ने कहा कि सास का डांस फिल्मी हीरोइनों को टक्कर दे रहा है. तो कोई बोला कि दामाद की किस्मत सच में चमक गई है. कई लोगों ने सास की खुलेपन और खुशमिज़ाजी की तारीफ करते हुए कहा कि शादी का सबसे खास पल यही था.

सास-दामाद की जोड़ी ने इंटरनेट जीत लिया

जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आया, लोगों ने इसे दिल खोलकर शेयर करना शुरू कर दिया. कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि ऐसी सास होना किसी वरदान से कम नहीं. कई यूज़र्स ने कहा कि इस डांस ने शादी का पूरा माहौल ही बदल दिया और इस तरह की सकारात्मकता ही भारतीय शादियों की खूबसूरती है. वीडियो को देखकर साफ लगता है कि परिवार में कितना प्यार और अपनापन है. एक तरफ सास अपनी खुशी दामाद के लिए नाचकर जाहिर कर रही हैं, तो दूसरी तरफ दामाद गर्व भरी मुस्कान के साथ यह सब देख रहा है. इसी खूबसूरत तालमेल ने इस वीडियो को सुपर वायरल कर दिया है.

यह भी पढ़ें: गोलगप्पे वाले ने लड़कों की एंट्री क्यों की बैन... सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं टेस्ट, लोग बोले- बहुत होशियार है

बदतमीज़ दिल...बजते ही क्लास में डांस करने लगे US प्रोफेसर, किया ऐसा धमाका, सुपर वायरल हुआ Video

मिस्र के पिरामिड के नीचे 3,500 फीट पर ऐसा क्या रहस्य छिपा है? नए सबूत ने मचाई दुनिया में सनसनी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saas Ka Dance, Viral Video, Mother-in-law Dance
Get App for Better Experience
Install Now