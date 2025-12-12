मैच के बाद भी शांत नहीं हुआ कोच गंभीर का गुस्सा, हैंडशेक के वक्त दिखाए तेवर, खिलाड़ियों में खलबली

Gautam Gambhir Video viral:भारत को दूसरे टी-20 में साउथ अफ्रीका ने 51 रन से हराकर सीरीज को बराबर कर लिया है. पहला टी-20 मैच भारत ने 101 रन से जीता था. वहीं, दूसरे टी-20 में भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए. जिसके कारण कोच गौतम गंभीर पूरे मैच के दौरान हताश और गुस्से में दिखे, दरअसल, मैच के दौरान जब अर्शदीप सिंह ने डाला 13 गेंदो का ओवर फेंका था तो कोच का रिएक्शन काफी भयंकर था. गंभीर चिल्लाते हुए नजर आए थे.

हैंडशेक करते हुए भी गंभीर का माथा ठनका

लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम को हार मिली और खिलाड़ी और कोच एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो उस समय भी कोच गंभीर जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, उसे देखकर समझा जा सकता है कि वो खिलाड़ियों से काफी नाराज हैं. हाथ मिलाते हुए गंभीर के चेहरे के भाव सीधे बता रहे थे कि वो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस से बिल्कुल खफा है. ऐसा माना जा रहा है कि मैच के बाद गंभीर ने खिलाड़ियों की क्लास लगाई होगी. बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें गंभीर, खासकर अर्शदीप से हाथ मिलाते समय काफी गुस्से में थे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

After today's loss, Gautam Gambhir was looking angry during the handshake with Indian players like Jitesh Sharma and Arshdeep Singh.



Look at the attitude of this man; rather than boosting the confidence of players, he was looking at them angrily 💔 pic.twitter.com/0nJTTZ8qfQ — Tejash (@Tejashyyyyy) December 11, 2025

बता दें कि मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की थी और 3 विकेट पर 213 रन बनाए थे जिसके बाद भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 रन बनाकर आउट हो गई. साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने शानदार 90 रन बनाए थे. क्विंटन डी कॉक को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

भारत की ओऱ से तिलक वर्मा ने 34 गेंद पर 62 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने की भरसक कोशिश की. इसके अलावा हार्दिक ने 20 और जितेश शर्मा ने 27 रन की पारी खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. भारत की गेंदबाजी भी इस मैच में पूरी तरह से खराब रही. बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक और शिवम दुबे मैच में एक भी विकेट नहीं ले पाए, वरुण ने दो और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिया.