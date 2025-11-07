गजब का आर्टिस्ट निकला ये पेट्रोलकर्मी, कार पर सनी धूल पर बना डाला फेमस कार्टून कैरेक्टर

Petrol pump viral video: कहते हैं, टैलेंट किसी मंच का मोहताज नहीं होता. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस बात का जीता-जागता सबूत है. वीडियो में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी, जिसे रोजमर्रा की जॉब के अलावा शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा, अपनी उंगलियों से ऐसा जादू दिखाता है कि इंटरनेट दंग रह जाता है.

जब गंदी कार बन गई 'कैनवास' (car window sketch)

वीडियो में नीली वर्दी पहने एक पेट्रोलकर्मी को कार के पास खड़ा देखा जा सकता है. कार पूरी तरह धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसे साफ करने के बजाय उसने उसे अपनी कला का कैनवास बना लिया. धीरे-धीरे उसने उंगली से मशहूर कार्टून कैरेक्टर 'Son Goku' (Dragon Ball Z) का चेहरा उकेरना शुरू किया. बिना किसी संदर्भ या टूल के, सिर्फ याददाश्त और हुनर से उसने गोकू की आंखें, एक्सप्रेशन और नुकीले बालों को इतनी बारीकी से बनाया कि देखने वाले हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार (talented petrol worker)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @zain.car.worldz पर शेयर किया गया, कैप्शन था, 'Once again, Euro boy art.'जैसे ही क्लिप पोस्ट हुई, लोगों ने कमेंट सेक्शन में पेट्रोलकर्मी की तारीफों की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने लिखा, 'भाई, तूने गलत पेशा चुन लिया.' दूसरे ने कहा, 'कार मालिक बोलेगा, इसे धोना मत.' तीसरे यूजर ने कमेंट किया, 'यह आदमी गलत जगह काम कर रहा है, इसकी जगह आर्ट गैलरी में होनी चाहिए.' अब तक इस वीडियो को 74 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लाइक्स की गिनती लगातार बढ़ रही है.

टैलेंट जो सबके दिल में उतर गया (Dusty car art)

हर रोज पेट्रोल भरने वाला यह शख्स आज लाखों दिलों में अपनी कला भर चुका है. धूल से बनाई गई यह कलाकृति सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि उस जज्बे की झलक है, जो हालात से नहीं हारती.

