गोवा नाइट क्लब अग्निकांड : लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस का 'गर्ल्स पीजी' कनेक्शन क्या है? 

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड : लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस का 'गर्ल्स पीजी' कनेक्शन क्या है? 

गोवा के बरबाई रोमियो लेन में हुए नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के व्यापारिक साम्राज्य को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. दस्तावेजों से पता चला है कि ये दोनों भाई जिन 42 कंपनियों में निदेशक (डायरेक्टर) या अन्य पदों पर थे, उन सभी कंपनियों का पता सिर्फ एक ही है. यह चौंकाने वाला पता है: 2590, ग्राउंड फ्लोर, हटसन लाइन, नियर नॉर्थ कैंपस.

गर्ल्स पीजी हॉस्टल से चल रही थीं 42 कंपनियां!

एनडीटीवी की टीम जब इस पते पर पहुंची, तो पाया कि यहां वास्तव में एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल संचालित हो रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, लूथरा ब्रदर्स लगभग डेढ़ से दो साल पहले तक इस पते का इस्तेमाल अपनी कंपनियों के किराये के दफ्तर के रूप में करते थे, जिसके बाद वे यहां से शिफ्ट हो गए. हालांकि, अभी भी इन 42 कंपनियों के आधिकारिक दस्तावेजों में यही पता (2590, ग्राउंड फ्लोर, हटसन लाइन) दर्ज है.

जांच में सामने आया है कि ये दोनों भाई अलग-अलग नामों वाली कंपनियों में डायरेक्टर या पार्टनर के पद पर थे, जबकि पता एक ही था. इनमें ओएस आरजे फूड एंड एंटरटेनमेंट, बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी, बीइंग लाइफ हॉस्पिटैलिटी जैसी कंपनियां और कई एलएलपी (LLPs) शामिल हैं.

जांच एजेंसियों के सवाल: क्या शेल कंपनियों का था जाल?
इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां अब लूथरा ब्रदर्स के इस पूरे नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं. सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या लूथरा ब्रदर्स इस एक पते का इस्तेमाल 'शेल कंपनियों' के जाल के रूप में कर रहे थे, या फिर वे किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि के लिए इन 42 कंपनियों का उपयोग कर रहे थे.

जांच अब इस बात पर टिकी है कि गोवा अग्निकांड के अलावा, लूथरा ब्रदर्स इस विशाल और जटिल कंपनी नेटवर्क के माध्यम से और किन-किन गतिविधियों में शामिल थे. विभिन्न जांच एजेंसियां इस फर्जी फर्म नेटवर्क और लेनदेन की गहराई से छानबीन कर रही हैं.

