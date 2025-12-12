IND U19 vs UAE U19: वैभव, जॉर्ज और विहान का धमाका, भारत ने बनाया एशिया कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

IND Under 19 vs UAE Under 19, Under 19 Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है. टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला आज (12 दिसंबर 2025) भारत अंडर-19 और संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 टीम के बीच दुबई में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बनाए हैं, जो कि एशिया कप अंडर-19 टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. विपक्षी टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए अब निर्धारित ओवरों में 434 रन बनाने होंगे. पारी का आगाज करते हुए भारतीय अंडर-19 टीम की तरफ से वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से प्रचंड लय में नजर में आए. टीम के लिए उन्होंने 95 गेंदों में 180.00 की स्ट्राइक रेट से 171 रनों की सबसे ज्यादा पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 14 छक्के और 9 खूबसूरत चौके देखने को मिले.

ऐरन जॉर्ज और विहान मल्‍होत्रा भी चमके

वैभव सूर्यवंशी ही नहीं संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 के खिलाफ आज के मुकाबले में ऐरन जॉर्ज और विहान मल्‍होत्रा का बल्ला भी जमकर चला. टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जॉर्ज ने कुल 73 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 69 रन बनाने में कामयाब रहे. उनके अलावा विहान मल्‍होत्रा ने भी 55 गेंदों में 125.45 की स्ट्राइक रेट से 69 रनों की पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का निकला.

वेदांत, अभिज्ञान और कनिष्क चौहान ने खेली उपयोगी पारी

इन बल्लेबाजों के अलावा वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडु और कनिष्क चौहान भी अपने बल्ले की चमक बिखेरने में कामयाब रहे. टीम के लिए वेदांत ने 34 गेंद में 38, अभिज्ञान ने 17 गेंद में नाबाद 32, जबकि कनिष्क ने 12 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया. खिलन पटेल 4 गेंद में 5 रन बनाकर नाबाद रहे.

युग शर्मा और उद्दीश सुरी रहे सबसे सफल गेंदबाज

संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 टीम की तरफ से आज के मुकाबले में युग शर्मा और उद्दीश सुरी सबसे सफल गेंदबाज रहे. युग और उद्दीश ने क्रमशः 2-2 सफलता प्राप्त की, जबकि शलोम डिसूजा और यायिन किरण राय के खाते में 1-1 विकेट आए.

यह भी पढ़ें- 9 छ्क्के और 5 चौके, वैभव सूर्यवंशी ने Asia Cup 2025 के उद्घाटन मुकाबले में ही लगाया तूफानी शतक, VIDEO

