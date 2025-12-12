भारत, अमेरिका के बीच व्यापार मुद्दों पर दो-दिवसीय बातचीत संपन्न

- भारत-अमेरिका के बीच दो दिवसीय बातचीत बृहस्पतिवार को संपन्न हुई जिसमें व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
- अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की.
- बातचीत में भारत-अमेरिका के बीच परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए जारी वार्ता शामिल थी.
भारत और अमेरिका के बीच दो-दिवसीय बातचीत बृहस्पतिवार को संपन्न हो गई. इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, जिसमें परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत भी शामिल थी. वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्ष मौजूदा उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक जुड़ाव को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए.
बातचीत के लिए अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिध रिक स्विट्जर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यहां आया था. इस यात्रा के दौरान स्विट्जर ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की.
सूत्रों ने कहा, ‘‘यह यात्रा दोनों पक्षों के लिए भारत-अमेरिका व्यापार और आर्थिक संबंधों से जुड़े कई मामलों पर अच्छी बातचीत करने का मौका था. इसमें भारत-अमेरिका के लिए परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत भी शामिल थी.'' यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के पहले हिस्से को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं.
