विज्ञापन
विशेष लिंक

नन्हे से जानवर ने विशालकाय हाथी पर किया हमला, पहले तो डर गए गजराज, फिर मारी ऐसी किक, हो गया खेला

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटे से जानवर ने विशालकाय हाथी पर अटैक कर दिया. पहले गजराज पीछे हटे, लेकिन बाद में एक ही किक में छोटे को दूर फेंक दिया.

Read Time: 3 mins
Share
नन्हे से जानवर ने विशालकाय हाथी पर किया हमला, पहले तो डर गए गजराज, फिर मारी ऐसी किक, हो गया खेला
नन्हे से जानवर ने विशालकाय हाथी पर किया हमला

जंगल की दुनिया में कब, कौन सा नजारा देखने को मिल जाए, कहना मुश्किल है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा-सा जानवर विशालकाय हाथी पर अटैक कर देता है. वीडियो में दिख रहा है कि छोटे से जानवर के आगे गजराज कुछ पल के लिए घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं. हालांकि, हाथी को ‘जंगल का राजा' तो नहीं कहा जाता, लेकिन उसकी ताकत और कद-काठी किसी से कम नहीं.

हाथी की सहनशक्ति और पलटवार

इस वीडियो में जैसे ही नन्हा जानवर हनी बेजर, जिन्हें बिज्जू भी कहा जाता है. जो दिखने में काफी छोटा होता है, लेकिन इनके अंदर हिम्मत बहुत होती है. वीडियो में आप देखेंगे कि ये छोटा बेजर बार-बार हाथी पर हमला करने की कोशिश करता है, गजराज कुछ देर उसे नज़रअंदाज करते हैं. मगर जब हमला हद से बढ़ गया तो हाथी ने एक जोरदार किक मारकर उस छोटे जानवर को दूर फेंक दिया. वीडियो के मुताबिक, यह घटना हवांगे के सबसे वैली इलाके में हुई. अमालिंडा सफारी कलेक्शन ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. कैप्शन में लिखा था, इस नज़ारे ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जंगल का असली राजा कौन है? 

देखें Video:

बेजर, हाथी के पैर में काट लेता है

वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी पानी के पास खड़ा था. तभी बेजर उसकी तरफ दौड़कर आता है. हाथी अपनी जगह पर खड़ा रहता है. लेकिन, बेजर लगातार आगे बढ़ता रहता है और आखिर में हाथी के पैर में काट लेता है. इस हरकत से गुस्साए हाथी ने बेजर को अपने पैर से कुचल दिया. हाथी दर्द से ज़ोर से चिंघाड़ता है और बेजर को अपने खुर से नीचे दबा देता है. पास खड़े कुछ ब्रिटिश टूरिस्ट इस नज़ारे को देखकर हंस पड़ते हैं. एक शख्स पूछता है, क्या उसने उसे मार दिया? तो एक महिला जवाब देती है, हां वह उस पर चढ़ गया. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@amalindasafaricollection) नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो को अबक 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. वीडियो सामने आते ही लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा - “छोटे से जानवर की हिम्मत तो देखो!” तो वहीं किसी ने कहा – “हाथी का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. कुछ यूज़र्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि “गजराज ने पहले छोटू को समझाना चाहा, लेकिन आखिर में ताकत ही दिखानी पड़ी.”

जंगल का असली रंग

यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक सीख भी देता है कि जंगल में हर जानवर अपनी जगह और अपनी ताकत दिखाने के लिए तत्पर रहता है. चाहे वह कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा. वहीं, हाथी का धैर्य और शक्ति का संतुलन भी सभी को प्रभावित करता है.

यह भी पढ़ें: ब्रेकअप होने पर भी इतना दुख नहीं होता...ट्रेन में बैठी बेटी तो रो पड़ी मां, पापा भी हुए भावुक, रुला देगा Video

लड़की ने 'ग्रेट वॉल ऑफ चाइना' से ऑर्डर किया खाना, ड्रोन ने ऐसे पहुंचाया, Video देख दंग रह गए लोग

अब रिश्तेदारों से नहीं मांगनी पड़ेंगी दूल्हा-दुल्हन संग खिंची फोटो, नई टेक्नोलॉजी ने घुमा दिया लोगों का सिर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Elephant Viral Video, Tiny Animal Attacks Elephant, Honey Badger
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com