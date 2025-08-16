ऑपरेशन थिएटर वाले कपड़े पहनकर 'लेम्बोर्गिनी' लेने शोरूम पहुंचे डॉक्टर साहब, लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए

जब लोग डॉक्टरों को कार खरीदते हुए देखते हैं, तो अक्सर उनके दिमाग में एक सेडान या आरामदायक एसयूवी जैसी गाड़ी की छवि ही सामने आती है. क्योंकि लोगों को लगता है डॉक्टर्स अपनी लाइफ में बहुत सिंपल होते हैं, तो गाड़ी को लेकर भी उनकी पसंद भी कुछ ऐसी ही होगी. लेकिन, एक नेत्र सर्जन ने लोगों की इस सोच को बदल दिया है. नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राहिल चौधरी ने खुद को 4 करोड़ रुपये की कीमत वाली एक लेम्बोर्गिनी हुराकैन टेक्निका तोहफे में दी है. इस कदम ने सभी का ध्यान खींचा है, क्योंकि वह अपनी नीली सर्जिकल जैकेट (Surgical Scrubs) पहने हुए ही इस सुपरकार की डिलीवरी लेने पहुंच गए.

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में, डॉ. चौधरी ने इस खास पल को कैद किया. क्लिप की शुरुआत में डॉक्टर अपनी नई लेम्बोर्गिनी के पास खड़े दिखाई देते हैं, जो एक बड़े लाल धनुष से सजे चिकने काले कवर के नीचे छिपी हुई है. अपने ऑपरेटिंग रूम के कपड़े बदले बिना, वह उन्हीं कपड़ों में कवर हटाकर चटक हरे रंग की हुराकैन टेक्निका (Lamborghini Huracan Tecnica) को सामने लाते हैं.

इस पल की खूबसूरती को और बढ़ाते हुए, डीलरशिप उन्हें कार का एक स्केल मॉडल देती है जो उनकी बिल्कुल नई सुपरकार के स्पेसिफिकेशन से बिल्कुल मेल खाता है. वीडियो को अब तक 18 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और इस पर ढेरों कमेंट्स भी आ रहे हैं. दर्शकों को डॉक्टर का ये अंदाज़ काफी पसंद आ रहा है और लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं.

देखें Video:

एक इंस्टाग्राम यूज़र ने कमेंट में लिखा, "यह तो अगले स्तर की प्रेरणा है—सीधे ओटी से शोरूम तक." दूसरे ने कमेंट किया, "हरा रंग अद्भुत लग रहा है. दिन में सर्जन, रात में सुपरकार लवर." तीसरे ने कहा, "जब स्क्रब इतना प्रभावशाली लग रहा है तो सूट की क्या ज़रूरत है?"

कई यूज़र्स ने इस गाड़ी को लेने के पीछे की कड़ी मेहनत की तारीफ़ की, जिनमें से एक ने लिखा, "सालों की लगन और कुशलता ऐसी ही दिखती है." एक ने मज़ाक में कहा, "कल्पना कीजिए कि आपका नेत्र सर्जन इसमें दिखाई दे रहा है—तुरंत आत्मविश्वास लौट आता है." कुछ लोगों ने मज़ाकिया अंदाज़ में कार के रंग के संयोग के बारे में भी अनुमान लगाया, एक कमेंट में लिखा था, "क्या आपने आंखों के लिए हरा रंग चुना?" जबकि एक फैन ने बस इतना लिखा, "सपने को जी रहे हैं."

