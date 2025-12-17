विज्ञापन
मुंबई सी-लिंक पर मौत से खेल, 250 किमी की रफ्तार पर दौड़ाई सुपरकार लैंबर्गिनी, जानिए पूरा मामला

मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लैंबर्गिनी दौड़ाने के आरोप में वर्ली पुलिस ने कार जब्त कर चालक फैज एडनवाला पर केस दर्ज किया है. सुपरकार का मालिक अहमदाबाद निवासी नीरव पटेल बताया जा रहा है.

मुंबई सी-लिंक पर मौत से खेल, 250 किमी की रफ्तार पर दौड़ाई सुपरकार लैंबर्गिनी, जानिए पूरा मामला
  • मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर एक लैंबर्गिनी कार को 250 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हुए पकड़ा गया
  • पुलिस ने चालक फैज एडनवाला की पहचान की जो खार पश्चिम का निवासी है और कार डीलर बताया गया है
  • कार अहमदाबाद निवासी नीरव पटेल की है और हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर HR 70 F 1945 पर पंजीकृत है
मुंबई:

मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर खतरनाक ड्राइविंग का मामला सामने आया है. वर्ली पुलिस ने एक पीले रंग की लैंबर्गिनी उरुस कार को जब्त किया है, जिसे कथित तौर पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा रहा था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

पुलिस जांच में चालक की पहचान 36 वर्षीय फैज एडनवाला के रूप में हुई है, जो खार पश्चिम का निवासी है. फैज एक कार डीलर बताया जा रहा है. गाड़ी के मालिक अहमदाबाद निवासी नीरव पटेल हैं, जिन्होंने कुछ समय के लिए यह कार फैज को सौंपी थी. जब्त की गई सुपरकार का नंबर HR 70 F 1945 है और यह ‘सुपर वेल कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी के नाम पर पंजीकृत है. लैंबर्गिनी उरुस की कीमत करोड़ों में है और यह हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मुंबई में चलाई जा रही थी.

पुलिस ने बताया कि सी-लिंक पर इस खतरनाक ड्राइविंग का वीडियो सामने आने के बाद गाड़ी को ट्रैक कर हिरासत में लिया गया. इस मामले में वर्ली पुलिस ने लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. आगे की जांच जारी है और पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कार इतनी तेज रफ्तार से क्यों चलाई गई और क्या इसमें अन्य लोग शामिल थे.

मुंबई पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह की खतरनाक ड्राइविंग न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है. सी-लिंक पर निर्धारित गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि आरोपी ने इसे तीन गुना से अधिक गति पर दौड़ाया.

