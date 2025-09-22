विज्ञापन
मुंबई: बारिश में फिसली करोड़ों की Lamborghini, डिवाइडर से टकराई, देखिए वीडियो

मुंबई की कोस्टल रोड पर तेज़ रफ्तार Lamborghini Huracán बारिश के बाद फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई.

  • मुंबई की नई कोस्टल रोड पर Lamborghini Huracán तेज रफ्तार में फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई
  • गाड़ी चला रहे 52 वर्षीय अतीश शाह इस हादसे में सुरक्षित बच गए और किसी प्रकार की चोट नहीं आई
  • पुलिस के अनुसार बारिश के कारण सड़क गीली थी जिससे कार का नियंत्रण बिगड़ गया इस कारण हादसा हुआ
मुंबई:

मुंबई की नई कोस्टल रोड पर रविवार को एक तेज़ रफ्तार Lamborghini Huracán हादसे का शिकार हो गई. गाड़ी अचानक सड़क पर फिसल गई और डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि गाड़ी चला रहे 52 वर्षीय अतीश शाह सुरक्षित बच गए. पुलिस के मुताबिक, रात की बारिश की वजह से सड़क गीली थी और इसी दौरान कार पर से कंट्रोल बिगड़ गया. कार घूमती हुई डिवाइडर से टकरा गई और आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया. 

वीडियो वायरल, उठे सवाल

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. Raymond ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंहानिया ने भी इसे शेयर करते हुए लिखा “Another day, another Lamborghini mishap” यानी ‘एक और दिन, एक और Lamborghini हादसा'. उन्होंने सवाल किया कि क्या इन महंगी गाड़ियों में अब पकड़ (traction) जैसी कोई चीज़ बची भी है?

सोशल मीडिया पर लोगों ने भी इस पर खूब प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा कि बारिश में इतनी स्पीड में गाड़ी चलाना गलती थी, तो किसी ने गाड़ी के टायर और उनकी ग्रिप को जिम्मेदार बताया. 

पुलिस कर रही है जांच

 पुलिस ने मामले में लापरवाह ड्राइविंग का केस दर्ज किया है.  साथ ही RTO को भी जांच के लिए कहा गया है ताकि यह पता चल सके कि हादसे की वजह सिर्फ ड्राइविंग थी या गाड़ी में तकनीकी खामी भी थी.

